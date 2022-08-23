為利移工取得我國技術士證、精進工作能力，勞動部在今年第3梯次「全國技術士技能檢定」針對居留事由為移工加列外語輔助學科試題，包括泥水、鋼筋、模板共有32個職類。

勞動部勞動力發展署技檢中心科長吳杏瓶表示，據經濟部及相關調查，經盤點移工所需工作技能發現與部分現行技術士檢定職類符合，為方便移工報考技術士證，因此針對移工報考部分職類提供播放國語口唸學科試題及外語輔助學科試題。

技檢中心也提及，第3梯次增辦職類級別為「竹編」單一級，受理報名檢定的職類包括冷凍空調裝修、汽車修護、烘焙食品、美容、堆高機操作、托育人員等88個職類。另亦受理本年度各梯次全國技能檢定辦理職類甲級之「免試術科者」，報名參加學科測試。

技檢中心提醒，第3梯次全國技術士技能檢定，今年8月29日至9月7日受理報名，民眾即日起可就近至超商通路購買簡章，學科測試預定於11月6日舉行，請民眾把握時間報名參加。

移工（居留事由為移工、外勞）單一級播放國語口唸學科試題：

17800照顧服務員

移工（居留事由為移工、外勞或應聘）加列外語輔助學科試題：

06102固定式起重機操作-伸臂式、06104固定式起重機操作-架空式(機上操作)、06105固定式起重機操作-架空式(地面操作)、15100堆高機操作、00400一般手工電銲、09100氬氣鎢極電銲、09700半自動電銲

00900泥水(甲)、00901泥水-砌磚(乙、丙)、00902泥水-粉刷(乙、丙)、00903泥水-面材舖貼(乙、丙)、01800鋼筋(丙)、01900模板(丙)、03900門窗木工(甲、乙、丙)、06201移動式起重機操作-伸臂可伸縮(單一)、06202移動式起重機操作-伸臂不伸縮(單一)、06203移動式起重機操作-伸臂可伸縮(擬真系統)(單一)、06900建築工程管理(甲、乙)、07001重機械操作-推土機(單一)、07002重機械操作-挖掘機(單一)、07006重機械操作-挖掘機(擬真系統)(單一)、07004重機械操作-鏟裝機(單一)、07005重機械操作-一般裝載機(單一)、12500建築物室內設計(乙)、17500混凝土(丙)、18000營造工程管理(甲、乙)、22000職業安全管理(甲)、22100職業衛生管理(甲)

01200家具木工(甲、乙、丙)、01900模板(甲、乙)、04200測量(丙)、04202測量-工程測量(甲、乙)、04203測量-地籍測量(甲、乙)、08101下水道設施操作維護-管渠系統(乙)、08102下水道設施操作維護-機電設備(乙)、08103下水道設施操作維護-處理系統(乙)、08104下水道設施操作維護-水質檢驗(乙)、12600建築物室內裝修工程管理(乙)、13600造園景觀(乙)、17100裝潢木工(乙)、17401營建防水-填縫系防水施工(丙)、17402營建防水-水泥系防水施工(丙)、17403營建防水-烘烤系防水施工(丙)、17404營建防水-薄片系防水施工(丙)、17405營建防水-塗膜系防水施工(丙)、17406營建防水-瀝青油毛氈系熱工法防水施工(丙)、17800照顧服務員(單一)、20200鋼管施工架(丙)、20701金屬帷幕牆-帷幕牆項(丙)、21100建築製圖應用(乙)、21101建築製圖應用-電腦繪圖(丙)、21102建築製圖應用-手繪圖(丙)

22200職業安全衛生管理(乙)