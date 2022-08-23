開口獅及七崁武術也是雲林縣詔安客家文化特色。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮一帶是客家族群「詔安客」的聚集地，迄今仍保有珍貴的詔安客語腔調、傳統民俗、技藝與美食，也是雲林的族群特色。今年「雲林詔安客家文化節」將於9月3日登場，活動時間長達1個月，有吃、有玩、還有今年首次結合的鐵道之旅二日遊。

雲林縣的詔安客家人來自福建省詔安縣，約300年前渡海落腳於崙背、二崙、西螺，因長期與福佬人混居，文化逐漸失傳，其中語言消失最快，也因為語調不同，在客家族群中顯得小眾，已故駐泰大使李應元即是詔安客子弟。

至今還看得到的「詔安客」文化尚有七崁武術、開口獅、迎暗景、張廖家廟「崇遠堂」祭祖三獻禮。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林詔安客家文化節每年秋天舉行，中秋節前後雲林縣總是瀰漫詔安客家氣息，今年活動將於9月3日在崙背鄉詔安客家文化館開幕，當天將有火把製作、客語闖關、武術教學體驗、開嘴獅DIY、布袋戲操偶、桌遊、美食品嘗等活動。

今年是台灣鐵道觀光旅遊年，特別規畫「百年澹仔火祭詔亮客庒、鐵道之旅」2日遊，共有30個名額，行程亮點有水汴頭迎暗景、手搓愛玉及無患子手工皂體驗、五魁社區鱷魚餐包DIY等，優惠價1人3200元。

另外，二崙鄉來惠社區將舉辦「古早屋．音樂祭」，地點在詔安客家古早屋「福綿堂」，有樂團演出、古早屋導覽、客語闖關、美食品嚐等活動；貓兒干文史協會則策畫「遇見客家獅」展示與文化論壇，探討不同的詔安客家文化風貌及未來發展的可能性。

崙背崇賢寺將於中秋夜舉辦「水汴頭迎暗景」，拿火把跟隨觀音佛祖夜遊客庄；二崙鄉公所舉辦「戀戀詔安情」；二崙鄉深坑社區舉辦「溪王祭」；西螺崇遠堂舉辦「崇遠堂七嵌詔安古禮秋祭」展現出雲林詔安客家多樣豐富的文化面貌。