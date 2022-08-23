南韓「元祖團體」神話於1998年出道，出道至今成員未經過更替，也沒有解散，是最長壽的偶像，曾登上金氏世界紀錄，也是第一批韓流的引領者，近年成員接連結婚成家，23日再度傳來好消息，隊長Eric與妻子羅美惠結婚5年，總算傳出結婚消息，令許多粉絲送上祝賀。

男子團體神話成員Eric（本名：文晸赫문정혁），是神話的隊長，在音樂之路上創造許多熱門歌曲和舞台表現，在亞洲擁有高人氣，在樂壇更新換代時，Eric選擇轉換跑道拓展戲劇領域，與女星徐玄振共同主演的電視劇《又，吳海英》在播出時掀起熱烈討論，並蟬聯多週電視劇話題榜首，創下優秀佳績。

2017年時Eric舉辦婚禮，迎娶小12歲的演員女友羅惠美，兩人交往5年時間，戀情總算修成正果，令不少人欣羨，不過結婚以來羅惠美的肚子一直沒什麼動靜，就在成婚5年之際，羅惠美宣布懷上孩子，經紀公司也證實此消息，許多粉絲紛紛送上祝福。

過去羅惠美透露兩人認識細節，當時她是JYP的練習生，有天突然收到一則簡訊寫著「你好，我是神話的隊長Eric。」由於之前沒有接觸，兩人也不認識，羅惠美以為是詐騙簡訊，沒想到是Eric在雜誌上看到羅惠美就一見鍾情，動用自己的人脈要到羅惠美的電話，卻被當成是詐騙。而交往5年，他們也曾經歷經分手，Eric當時很維護女方，沒有對外承認分手消息，僅表示是前後輩關係，兩人在2014年復合，過3年決定攜手步入家庭。