立法院聯合國永續發展目標策進會與台灣永續教育聯盟今（23）日在台中霧峰立法院民主議政園區舉辦「台灣永續教育—前進未來議事廳」，學子到場參加。(文大提供／李侑珊台北傳真)

立法院聯合國永續發展目標策進會與台灣永續教育聯盟今（23）日在台中霧峰立法院民主議政園區舉辦「台灣永續教育—前進未來議事廳」。(文大提供／李侑珊台北傳真)

立法院聯合國永續發展目標策進會與台灣永續教育聯盟今（23）日在台中霧峰立法院民主議政園區舉辦「台灣永續教育—前進未來議事廳」，並對準聯合國17項永續發展目標（SDGs) 發表「台灣永續教育行動宣言」，希望以教育改善人們思維，確保不再只顧著發展經濟卻傷害了地球。

台灣永續教育聯盟是由文化大學永續創新學院、skills for U、城市浪人、台灣童心創意行動協會、優樂地永續以及Impact Hub Taipei等6個重要團隊領頭號召，另外尚有近30組長期在各領域深耕的聯盟一起推動。其中，文大也是目前唯一參與的大學。

身兼立法院聯合國永續發展目標策進會會長的立法院副院長蔡其昌在致詞時表示，如今地球的多樣性面臨嚴峻挑戰，將面臨不可逆狀態，「人類再不反省將救不回地球」。

蔡其昌提到，聯合國17項永續發展目標（SDGs)，堪稱人類史上最大的自救系統，包括教育在內，沒有一個面向可以偏廢；他也呼籲每個人都要擁有永續的DNA，必須親自投入這個行動。

文化大學校長王淑音指出，教育是達成永續發展的最好手段，尤其是全民教育，能夠有助全民對於永續發展的認知，進而身體力行；對高教來說，尤其重要的是如何提供企業永續發展人才。

文化大學教務長方元沂以「永續人才的培力與挑戰」為題提到，永續教育絕不是只有程課的改變，因為大學本身就是永續的場域。

方元沂並舉文大曉峰學院師生前進偏鄉、文大教師以及推廣教育部開設的永續課程等實例，說明文大為何能成為網路溫度計指標中推動永續教育第一名的大學。至於挑戰，則包括如何培育永續師資，以及如何設計永續課程與評估教學成效等，並且大學也需要協助加速地方的轉變與互動。像文大為實踐社會責任（USR）鼓勵師生前進偏鄉，即是重要實踐之一。

教育部青年署署長陳雪玉說，面對全球生存環境危機，台灣已面臨到重要轉變時刻，同時也考驗新世代的應變能力。為此，教育部致力推動永續教育發展，青年署對於永續人才的培育更是責無旁貸，希望能培養出青年前瞻未來的能力。

永續教育聯盟總召、「雜學校」創辦人蘇仰志認為，近年全球共同面臨極端氣候、生物多樣性的大規模喪失、汙染、流行病、極端貧困和不平等、暴力衝突以及其他環境問題等危機，必須進行根本性的轉變；聯盟深信教育能夠將經濟、社會、環境與各面向永續發展進行整合，確保人們不再只顧著發展經濟卻傷害了地球，必須要顧及全球生命的福祉。

主辦單位表示，「台灣永續教育—前進未來議事廳」活動是台灣永續教育聯盟首度對國家與國際發聲，除邀請孩童代表於現場宣讀宣言，並由與會的數十位中小學校長、青年、學生代表等舉牌表示贊成，接著由蔡其昌敲響議事槌宣布「通過」，與會各界代表並於民主議政園區議政廳前留下歷史影像。

主辦單位提到，宣言發表後，緊接著由與會人士模擬在立法院議事廳與官員進行公⺠質詢，以及進行由文化大學教務長兼永續創新學院院長方元沂，與優樂地永續董事長朱竹元對談「企業永續人才發展」等與公民永續教育相關課程。