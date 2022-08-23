Bulga寶格冰淇淋今年開發出冰朵蛋糕，運用獨特的冰淇淋製程，打造出如雲朵般口感的蛋糕，加上冰淇淋一起食用，別具風味。（馮惠宜攝）

Bulga寶格冰淇淋逢中秋推出冰淇淋禮盒，在天氣炎熱催化下，中秋禮盒賣到搶搶滾。（馮惠宜攝）

台中大毅老爺行旅今年與國立台灣美術館、與財團法人席德進基金會聯名推出2022中秋禮盒「月盒」。（馮惠宜攝）

誰說中秋節只能送蛋黃酥、綠豆椪…？冰淇淋名店Bulga寶格禮盒在秋老虎催化下業績爆衝150％；而台中大毅老爺行旅和國美館合作聯名禮盒，以藝術家席德進抽象畫設計包裝，濃厚的藝術氣息廣獲市場喜好，推出三周就完售；蔬食名店寬心園偕同吳寶春推出2022「月讀島嶼」中秋聯名果酥禮盒還未到中秋已全被預訂一空。

Bulga寶格冰淇淋逢中秋推出冰淇淋禮盒，今年在疫情催化下，外食減少，外帶需求爆增，加上天氣炎熱，冰淇淋消暑保存期限又較糕餅長，中秋三款禮盒推出後，業績已較去年同期成長150％；今年業者更開發出冰朵蛋糕，運用該品牌獨具的冰淇淋製程，打造出最佳的油水比例，讓蛋糕體經過急速冷凍後再解凍也能維持原本的濕潤口感，特別是加上冰淇淋一起食用，別具風味。

而台中大毅老爺行旅今年與國立台灣美術館、與財團法人席德進基金會聯名推出2022中秋禮盒「月盒」，以國美館與席德進基金會所典藏席德進1923至1981的抽象畫No.100作品為設計包裝，禮盒內含濾掛咖啡搭配達克瓦茲、柑橘巧克力布朗尼、洛神磅蛋糕、金桔瑪德蓮以及曲奇餅乾等五款西式甜點，包裝精緻加上西式甜點款款美味，限量2000盒，上市三周就完售。

有台灣第一蔬食品牌美名的寬心園，每年素食月餅禮盒也有一眾鐵粉支持，今年寬心園與世界冠軍麵包師傅吳寶春推出2022「月讀島嶼」中秋聯名果酥禮盒，為做到全素、無奶蛋，特別以無添加燕麥奶取代牛奶、日本植物油脂取代動物油脂，並以日本小麥全粒粉的麥香取代傳統的奶香，夾著鳳梨、檸檬和柑橘三種口味內餡，皮酥餡鮮，一推出還沒到中秋節就全數被預訂一空。