有「社交圈美魔女」稱號的名媛錢德月，感情生活相當精采，有過2段婚姻，還一度傳出介入王世均、洪曉蕾婚姻，今(23日) 女星李蒨蓉曬出和錢德月聚會的照片，座上賓驚見錢德月第一任丈夫董建三，李蒨蓉也大讚兩人是「前夫前妻最佳示範」。

李蒨蓉上個月和家人到美國度假，期間也跟不少台灣星友聚會，今她曬出與52歲名媛錢德月同框照，而驚喜的是，錢德月前夫董建三也在場，李蒨蓉更以一句話形容他們現在的關係，「彼此關懷、彼此祝福，永遠是家人在愛裡相處的精神，值得學習」。

而李蒨蓉看到他們離婚後，仍維持良好關係，也忍不住轉頭跟老公說：「如果以後跟你離婚了，我也可以跟你當好朋友」，結果老公轉頭不想理她，讓她哭笑不得。

錢德月2011年和三合耐火工業董事長董紀廷（原名董建三）離婚，17年婚姻畫下句點，而兩人婚後育有一女董若彤，2018年與澳門富商，同時也是女兒好友的爸爸Peter陳結婚，但婚姻僅維持1年2個月便離婚。

去年錢德月被爆出和一名大她將近20歲的崔姓富商熱戀，她僅在IG限時動態寫下「謝謝大家這麼關心我，我會好好的。」並未否認戀情疑似默認。