台南市發生殺警奪槍案，警員曹瑞傑、凃明誠殉職，嫌犯林信吾今（23日）凌晨落網，身分竟是外役監逃犯。監察院2年前就示警外役監逃獄問題，國民黨要求內政部長徐國勇下台。行政院發言人羅秉成今表示，「相關究責都會按照程序進行。」

國民黨中央今天（23日）召開記者會，除了為兩名殉職員警哀悼，也呼籲民進黨不要再推卸責任，應積極改善基層執法環境，以有效改善治安，還給民眾安居的環境，同時要求蔡英文總統應道歉、徐國勇應下台。

行政院今（23日）下午開記者會，針對究責問題，羅秉成表示，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌特別指示，對兩位員警家屬要給予最大的協助和照顧，也應從優撫卹；總統稍早也特別指示，行政院相關部會就此個案有哪些面向值得檢討之處作回應，也應對外妥適說明。

他強調，該案剛發生後相關單位要及時回應目前看到的問題做對策，案子事實釐清後，還有哪些不足要檢討會進行。相關究責都會按照程序進行，盼能再精進相關作為。