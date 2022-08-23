煤價居高不下，主要營業市場之一的四川限電造成產能不出，水泥廠大陸市場第三季營運幾已確定「旺季不旺」。市場預期，台泥（1101）、亞泥（1102）今年大陸市場的營運會是西進以來最低潮的一年。

在煤價飆漲下，台、亞泥大陸市場今年上半年的獲利貢獻度大減，比去年同期衰退了7成以上。

日前，台、亞泥大陸市場的營業區域之一的四川，又宣布限電措施，當地水泥廠停工，台、亞泥大陸市場因產能不出，對第三季的營運已造成損失。

根據亞泥2022年報，亞泥在中國大陸轉投資的四川亞東水泥公司擁有3套旋窯，年產能495萬公噸熟料，可產製600萬公噸水泥。約占大陸總產能的五分之一。

台泥2022年報也顯示，台泥在中國大陸的年產能為6,654萬公噸，在四川設有台泥（廣安）水泥、華鎣台泥水泥、瀘州賽德水泥、瀘州納溪賽德水泥、瀘州賽德混凝土等5間公司。

第三季已進入水泥產業的傳統旺季，雖然四川限電停工，當地水泥價格已調漲了兩波，不過，市場指出，煤價居高檔、限電又停工、官方又打房，台、亞泥第三季大陸市場的營運幾可確定「旺季不旺」。

台、亞泥指出，以目前大陸水泥市場的市況、供需、景氣，第四季雖有各項基建工程需求拉動下，預期會有「價漲量增」，但煤炭價格持續居於高檔對水泥廠獲利的殺傷力仍無法彌補，今年下半年的營運相較於去年同期還是保守的。