許多人都無法接受好友追求前任對象，有時可能會因此絕交。一名男網友表示，去年他和前女友和平分手，沒想到沒多久她居然和最好的兄弟一起愛愛，而他直到今年才得知此事，最後決定直接攤牌，從此和兄弟決裂。

原PO在Dcard發文表示，自己交往時都會把女友介紹給好友認識，當初因為兄弟沒工作，他還推薦可以到超商跟前女友一起上班，沒想到去年分手沒多久後，兄弟就問了前女友要不要愛愛，兩人就這樣多次激戰，而他完全被蒙在鼓裡。

直到最近，前女友因為受不了他兄弟一直找麻煩，終於吐露這件事，他才終於驚覺兄弟可能一直覬覦著前女友，還一直隱瞞此事、完全不打算讓他知道，讓原PO直呼感覺像是背後被捅了一刀；原PO透露，之後他向兄弟攤牌，對方卻是懷疑朋友圈中誰透露此事，讓原PO再也不想與之往來，直呼「爛人自有天收」，兄弟則似乎自知理虧，回應「是我對不起你」。

對此，許多網友紛紛回應「真正的兄弟是不會玩對方玩過的啦！又不是世界上的女生都死光了」、「他早就想X了，你前女友還答應也是滿破⋯只能慶幸你離開了這兩個人，想到就覺得噁⋯」。