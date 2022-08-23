全球經濟衰退擔憂加劇，導致晶片銷售放緩力道超乎預期。追蹤出貨的世界半導體貿易統計組織（WSTS）下修今年全球半導體市場展望，從成長16.3%降至13.9%，而明（2023）年僅成長4.6%、只剩下個位數，為2019年以來最慘的一年。

WSTS預期，今年邏輯IC產值成長24.1%，類比IC產值也將成長21.9%，感測器產值成長16.6%，光電子產值幾近持平、約成長0.2%，為所有產品類別中最弱的區塊。

WSTS推估，2022年全球所有區域銷售均呈現成長，其中亞太地區將成長10.5%，美洲成長23.5%，歐洲成長14%，日本成長14.2%。

今年全球半導體產值預估突破6000億美元大關、達到6330億美元，而明年續增4.6% 至 6620 億美元；其中，邏輯IC產值將達2000億美元，約占整體半導體市場的30%。

至於明年各區域銷售情況，日本可望成長5%拔得頭籌，美洲、亞太地區分別成長4.8%和4.7%，歐洲可能僅成長3.2%，原因是當地經濟俄烏戰爭衝擊。

國際貨幣基金（IMF）上個月下修全球成長預測，並警告2023年經濟情勢比今年更艱辛。根據Bloomberg Economics預測模型顯示，美國經濟未來24個月陷入衰退的機率為100%。