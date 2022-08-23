日本政府日前決定要為已故前首相安倍晉三舉辦「國葬」，但引發部分民間團體、民眾及律師等反對，現在又有17名日本大學教授及作家等人士，聯名發起連署要求停辦國葬。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。日本首相岸田文雄內閣7月22日決定為安倍舉辦國葬，時間訂在9月27日，地點在東京的日本武道館。

朝日新聞報導，包括東京大學名譽教授上野千鶴子、作家落合惠子等17人，在連署網站Change.org發起連署，要求停辦安倍「國葬」。

聯名的17人包括學者、作家、評論家等，連署活動名稱為「要求中止安倍前首相『國葬』」。主辦方表示，將在約一個月後公布連署人數。

日本放送協會（NHK）報導，發起連署的日本東海大學教授永山茂樹22日在記者會上表示，強逼大家弔唁安倍，形同是讓國家干預個人「思想自由」。

高千穗大學教授五野井郁夫說，舉辦國葬於法無據，使用百姓納稅錢令人質疑。

在此之前，反對為安倍舉辦國葬的民眾、法律學者及律師等約230人組成的團體，於8月9日向東京地方法院提出要求停辦國葬的訴訟。

另外，還有民間團體分別在橫濱、埼玉、大阪及東京地院，聲請要求停辦國葬假處分。

日本政府表示，不會要求每位日本國民都要給予安倍政治上的評價或服喪；至於舉辦國葬的法律依據，內閣府設置法明定有關國家儀式事務是內閣府執掌事務，可依內閣會議所做決定作為舉辦國葬根據。