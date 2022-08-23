基隆已缺水半個月，國民黨立法院黨團今（23日）開記者會質疑，民進黨立委蔡適應團隊親屬有承攬台水公司工程，近兩年得標金額已高達1億元。對此，蔡適應競選團隊執行總幹事林明智表示，國民黨透過黨團記者會含沙射影、不實指控，企圖掩蓋謝國樑長達12年立委任期，對於基隆民生用水不作為的事實。

國民黨立委爆料，蔡適應服務處前副主任劉文得的胞弟劉冠毅是富羣聯合工程服務有限公司的負責人，該公司從2020年4月就連續得標、延覽台灣自來水公司許多工程，甚至許多都是限制性招標，至2022年5月得標金額甚至已高達1億元。

林明智表示，蔡適應本人過去、現在都未開立過公司，也未收受富羣聯合工程服務有限公司的政治獻金，劉文得過去曾是服務團隊一員，後因個人生涯規劃已於今年4月離開團隊。

他批評，國民黨與其大動作召開記者會關切，蔡適應前團隊成員的家人的前公司，不如先檢視自家候選人龐雜的公司經營結構，資本額700萬的公司如何能借貸一億多元，要求謝國樑針對金星案說清楚講明白。