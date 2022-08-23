男星威廉從節目《模范棒棒堂》出道後，近年在戲劇和主持圈都有亮眼表現，去年平安夜和最美主播卓君澤求婚成功，21日在宜蘭蘇澳舉辦婚禮，許多星友和球星到場祝福；婚禮結束後，威廉23日寫下長長的婚禮心得，意外洩露15年好哥們吳克群包了超級無敵霹靂大紅包，笑說「辦婚禮記得炸他」。

威廉與卓君澤21日在宜蘭蘇澳舉辦婚禮，宴請的都是至親好友，還看到不少「棒棒堂」男孩出席，現場溫馨又充滿幸福粉紅泡泡；在婚禮結束後，威廉23日深夜在社群寫下超長感想，一開頭就說了「辦一場婚禮真的好不容易」，因為很在意婚宴能否吃飽喝好，也認為自己本身主持美食節目，在這一塊更不能漏氣，慶幸的是，親友們都吃得非常飽，讓他很滿意。

威廉和吳克群是15年摯友，他也透露吳克群包了一包超級無敵霹靂大紅包。(圖/ 摘自威廉IG、摘自吳克群IG)

提到親友們願意跑到宜蘭參與他和卓卓的人生大事，威廉真的很感謝，「因為真的覺得如果我們邀請你們來吃一頓飯是不夠的，想要跟你們多相處一點，就找你們一起來住個兩天一夜小渡假一下分享我的幸福」；也不忘大讚飯店、工作人員，還有他最愛的老婆卓君澤，「會幫我記流程，主持人的手稿也是妳打的，記者的新聞稿也是妳幫忙想的」，連自己沒喝醉也歸功於卓卓太棒了。

威廉最後感謝前輩「憲哥」吳宗憲給大紅包，更提到和他15年交情的摯友吳克群包了「超級無敵霹靂大紅包」，還請大家別問包多少，只形容「如果你們有想要辦婚禮，記得炸他…哈哈哈」；先前吳克群就有公開透露他和威廉的兄弟情，源於當年媽媽病重，威廉二話不說就幫忙照顧，臨終還陪在身邊念經，讓他十分感動，也種下超好哥們的深厚情誼。