兩年前，在貝魯特港口發生化肥爆炸事件，造成穀倉結構受損，由於黎巴嫩政府早已破產，兩年以來無力補強，結構早已傾斜的穀倉持續發生倒塌與火災。

半島電視台報導，筒形穀倉在7月31日倒塌，剩餘部分又在8月4日也倒塌，剛好是爆炸兩週年。坍塌後，當地升起一片灰塵，之後北穀倉另外8個筒倉也紛紛倒下，現只剩南坡穀倉的部分。

法國土木工程師杜拉德( Emmanuel Durand)表示，剩餘的南部區塊較為穩定，目前沒有立即的倒塌風險。

Grain silos at Beirut port partially collapse two years after blasts

2020年8月4日，數噸硝酸銨化肥因為高溫引燃，發生大規模爆炸時，這座有著50 年歷史， 48公尺高穀倉首當其衝，承受了大部分的爆炸威力，這也影響了穀倉的結構。

之後，剩餘的穀糧在夏季高溫下發酵，引發火災，已經燃燒了一個多月，進一步破壞結構。

衛生部表示，港口周圍的樣本顯示，倒塌的穀倉造成空氣中含有大量常見黴菌，瀰漫一股黴味，如果長時間大量吸入，有可能生病，最好戴上口罩。

政府早已在4月就下令拆除，但是爆炸事件受害者親屬出面反對，他們認為權責還未確定，要保留筒倉現場，結果大量穀物無法搬移，又引發後續災情。

黎巴嫩公共工程部長哈米( Ali Hamieh)宣布，政府已預訂25,000 平方公尺的港口用地建造新的穀倉，資金來自國際救援單位。