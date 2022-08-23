SOP全亂套造成悲劇？台南外役監逃犯兇殺案造成2名員警殉職，但一開始警方偵辦方向曾誤查2名陳姓嫌疑人。媒體人謝寒冰今(23日)在《新聞大白話》節目指出，矯正署發現外役監犯人逾假未歸應即刻通報，讓警方對轄區內有逃犯有所警惕，結果林姓兇犯的資料沒有揭露，反倒是2名不是犯人的個資被警方披露，簡直是刑事案件史上最大翻車現場；若各單位按照SOP標準作業程序通報，應有機會避免警員犧牲悲劇發生。

謝寒冰表示，「其實從昨天晚上到今天，這是史上最大的一次翻車現場，因為警察局翻車了，整個國家政府機關翻車了，法務部也翻車了，全部都翻車，媒體也翻車一大堆，因為大家得到一些奇怪的消息就亂報。我從昨天晚上到今天，至少看過10種以上，他們警匪之間交戰的過程。」

「網路上也自己腦補了一大堆東西，這到底在幹什麼啊？」謝寒冰說，「有一些東西我想是媒體記者自己腦補的，可是問題是，嫌犯的照片、從監視器上擷取的影像，這些東西誰發的？不是警察發，誰發？所以顯然是警方洩漏出來的嘛！那怎麼洩漏出來大家都心知肚明，顯然你警方一開始想要用這種方式去辦案，希望大家協尋幫忙，趕快抓，有沒有錯？沒有錯。但問題是：你多久才發現，你追的人根本是錯的？」

謝寒冰指出，「早上11點多發生的案子，中午左右照片就出來了，然後大概到晚上6、7點的時候你才發現抓錯人了，請問到底發生什麼事，這不是太誇張了嗎？這中間到底經歷過什麼過程？而且錯了一件也就算了，還錯第二個，更離譜！我們警方的SOP到底是什麼？然後你們亂發消息，媒體也跟著亂發，大家亂猜腦補，跟著一團混亂。那網路上很多人在講啊，我們那個箝制言論自由的法案，是不是應該要過了？不然要怎麼保護這些謠言不要亂傳。」

「我認為如果要通過這些法的話，你要先箝制政府的說謊言論！」謝寒冰強調，「因為你政府到處在說謊、天天在騙人吶！你要先管治好政府的說謊言論，再去管一般人民。再來，我今天聽到最瞎的一個理由是說，因為這個人(兇手林信吾)是『逾假未歸』，要保護受刑人的個資，所以不能公布他的訊息。那請問一下，這兩個姓陳的不是人吶？雖然他們是通緝犯，他們的個資就不用被保護？他的臉就可以出來、名字也出來、照片都出來？這到底怎麼回事？」

謝寒冰說，「全部都沒有馬賽克啊，一開始他們還想帶風向喔，說是網友自己發現的，結果網友把照片放大後發現是警察局提供的，因為連警員的名字都出來了，這就是你警方提供的啊。那為什麼他們就沒人權？就不用受個資法保護？然後那個逃獄的受刑人就必須受個資法保護，你告訴我什麼道理？對，嚴格來看逾假未歸跟逃獄是不一樣的，因為他不是從監獄逃走，他離開監獄時是合法離開，因為他是放假，讓他可以回去。」

「可是他沒有在既定的時間回來，你們第一個就要報備，第二個就要通知所有警政機關，開始要抓人了。」謝寒冰強調，「那實際上就是視同逃犯了，基本上是一樣的意思啊。現在矯正署在告訴我們一件事情，就是它報給檢察官，檢察官沒有辦，哪個檢察官負責的？這不是荒唐嗎？如果警方普遍都知道這個資訊，知道在他們的轄區內可能會有一個越獄的逃犯出現，警方第一個是不是相對會比較警惕？第二個帶的警械也會比較足一點，因為他要保護自身的安全。」

謝寒冰表示，「這樣子憾事是不是就有可能不會發生？不敢說一定，但至少警方的戒備心會比較強。結果你完全沒有任何通知，然後他們也不知道他們遇到的是什麼人，莫名其妙就這樣犧牲了。你們覺得這樣是對的嗎？這整個就是一片亂七八糟，警方的SOP有問題，警械的準備有問題。一個連續搶劫被重判7年2個月的人，為什麼可以去外役監？他2020年才入獄耶，這麼短的時間到外役監去，7年以上是重罪，為什麼他可以去？這什麼優渥的待遇，目前我在中華民國看到另外一個有這待遇的叫陳水扁。」