櫃買中心23日表示，興櫃戰略新板自去（110）年7月26日起開始交易以來，已吸引愈來愈多投資人關注並參與交易，今（111）年截至8月22日戰略新板股票日均值及日均量分別較去年成長32.81％及103.58％，成交量值均有大幅提升。

櫃買中心在考量法人具備較高風險承擔能力，而自然人之合格投資人需具備2年以上證券交易經驗，且在初次買進戰略新板股票前需簽署戰略新板風險預告書，並經證券商進行適格性審查，因此目前針對合格投資人已有相當之風險管控機制，故自即日起將戰略新板法人資格條件修正為專業機構投資人及「具兩年以上證券交易投資經驗之法人」；而自然人合格投資人資格條件中財力證明之門檻，由「一千萬元」修正為「五百萬元」，藉由放寬戰略新板合格投資人資格條件，讓更多投資大眾有機會參與戰略新板交易。

本次合格投資人資格條件相關規章條文修正已公告於櫃買中心網站「首頁> 公告及法規 > 市場公告 > 公告查詢」（網址：https://www.tpex.org.tw/web/bulletin/announcement_law/ann_detail.php?l=zh-tw&content_file=MTExMDA2NTEzOTEuaHRtbA%3D%3D&content_number=MTExMDA2NTEzOTE%3D）。