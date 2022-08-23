塑膠射出成型機大廠富強鑫目前汽車零件業在手訂單看到明年第二季，23日宣布，富強鑫斥資4千萬美元，在大陸寧波杭州灣設占地1百畝新廠，預計年底完工，明年第一季起加入投產行列，增添明年營運動能，未來會與大陸廣東東莞、浙江寧波兩地工廠展開生產機型的分工。

富強鑫表示，富強鑫杭州灣新廠土地面積總計66,990平方公尺，廠房面積達97,792平方公尺，未來最大產能，是原有寧波和東莞兩廠的翻倍，不僅能優化交期與成本、提升設備產品價格的競爭，更有助於擴大「大型多色機」與「超大型兩板機」的接單動能。

富強鑫強調，富強鑫杭州灣新廠將同時投入「智慧智造」、「全電機」、「水平對射多色機」及「兩板機」，完整複製台灣廠的生產線與技術力，提供客戶一站式購足且高附加價值的設備與服務，包括整廠智慧智造、技術支援、成型知識教育訓練等，以滿足不同產業，客戶多元化擴廠增產的需求。

富強鑫表示，富強鑫累積近50年「精密塑膠射出成型機」的研發、製造、銷售和整廠輸出經驗，自有品牌FCS擁有豐富的塑膠成型應用案例，建構完善的知識庫，能快速提供客戶解決各種生產瓶頸，打造專業客製化設備，鎖模力60～4000噸各系列的多色機及單色機產品。客戶涵蓋汽配產業、運動器材、民生用品及3C電子等產業。尤其汽配產業占富強鑫營收比重愈來愈高，2022年上半年汽配業已佔營收60％，主因是受惠於新能源車市場規模持續放大，帶動富強鑫主要客戶，像是Tesla、比亞迪、斯坦雷、英利、堤維西、上汽及廣汽等廠商，都加大資本支出，投入擴廠增產，富強鑫也迎來多色塑膠射出成型機的出貨暢旺。

富強鑫指出，多色機技術難度與複雜度較高，毛利率優於一般機，富強鑫上半年毛利率，年增2.21％而達26.29％，EPS為0.65元，已達去年度獲利八成以上。今年前七月合併營收達 27.03億元、年增幅10.02％。

富強鑫指出，富強鑫觀察歐盟全面上調2030年碳減排目標，預期對電動車產業形成重大催化，大陸新能源車今年前七月銷售量303.04萬輛，年增幅高達123％、滲透率24％、凸顯新能源車市場蓬勃發展的商機龐大。新能源車為續航力提升，訴求整車輕量化的需求更加明確，

富強鑫指出，依Nomura Research Institute報導，鋼材佔汽車原材料70％以上，預計2025年降至62％，部分鋼材會被複合塑料取代，除可減輕零組件40％重量，且塑(成)型時也耗用較少能源，將助力富強鑫多款不同大小的單色與多色塑膠射出成型機的強勁業務接單動能，增加未來訂單能見度。

富強鑫表示，富強鑫對未來營運成長深具信心，以目前的在手訂單來看，汽配產業的訂單能見度可達明年第二季，拉貨動能以多色機為最大宗，將有望創造台灣、東莞、寧波三廠的產能稼動率，今年營運追求營收及獲利成長。