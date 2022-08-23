美國繼《晶片和科學法案》後，再祭出開發晶片EDA軟體的技術管制，分析人士認為，美國對中國半導體產業「卡脖子」愈來愈緊，可能影響到中國新興領域如5G、電動車的競爭優勢。但是法案要讓半導體供應鏈重回美國製造以減少對亞洲的依賴，恐怕也是困難重重。

《美國之音》指出，美國總統拜登日前簽署《晶片和科學法案》，將以大量投資與稅賦減免提振半導體產業的競爭力，並且讓晶片製造業重回美國。同時對半導體業到大陸投資設限，尤其是先進製程。

韓國產業經濟與貿易研究院（KIET）的報告指出，美國最終目的是在經濟、軍事以及科技領域上壓倒中國。《日經新聞》則評論稱，這是「逼著半導體公司在中國和美國之間做選擇」。

報導說，事實上，美國早就在多項半體技術上對中國「卡脖子」，最近又對EDA軟體設限，讓中國半導體業發展阻擋在2nm至5nm製程之間，對中國而言無疑是雪上加霜。

中國為完善半導體產業鏈，十多年前就成立了國家集成電路產業投資基金（俗稱大基金），用國家補貼的方式發展半導體，前後投入數千億人民幣資金，以發展半導體製造、設計、存儲、5G、AI、設備與材料等領域發展。其中成長最快的是IC設計，台灣資深產業分析師陳子昂認為，中國IC設計的發展迅猛，若無意外，今明兩年中國的IC設計就會超越台灣成為世界第2。但是晶圓製造產能雖居全球之冠，良率卻不高，價格競爭力較低。如果要趕上台積電很不容易，畢竟台積電30多年的努力，幾年內不見得趕得上，更別說超越。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，中國發展半導體業有些先天因素構成的障礙，但最大的本錢是它有龐大的內需可做為支撐，現在美國晶片法案推出後，國際新產能、資金不能進入中國，除了會讓中國的IC設計與生產受到壓縮外，也會連帶使中國在新興領域的競爭優勢受到限制，例如電動車、車用電池或跟5G相關的一些鏈結的發展會受到很大影響。

報導說，最近北京嚴打晶片行業，包括大基金總經理丁文武以及前中芯國際獨董路軍在內的多名行業高管都被調查，紫光集團6位高管全部被拘，讓整個晶片產業前景充滿悲觀氣氛。分析人士認為，雖然中美之間不斷升級的地緣政治緊張局勢，為中國半導體發展的前景再蒙上一層陰影，但美國想要重回「美國製造」也沒有那麼容易。

國防安全研究院助理研究員王繡雯受訪時指出，台積電長時間在每個流程步驟上不斷精進，才達到如此高的良率，美國要追上來可能沒那麼快。台積電現階段有其不可取代的重要性，但當美國扶植自身的半導體供應鏈愈發成熟後，台積電可能面臨著有更多替代性的風險。台積電可以利用到其他國家設廠的機會，擴充上下游材料與研發設計方面的能量，至於加入美國組建的「晶片四方聯盟」（Chip 4），可能就是一個能擴大台積電發展的很好機會。