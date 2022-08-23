美國聯邦參議員葛瑞姆今年4月中旬拜會蔡英文總統，表達希望華航採購波音787客機，遭現場口譯和總統府中文新聞稿消音。「日華議員懇談會」會長古屋圭司今天拜會蔡英文總統，提及台灣高鐵車廂採購案，希望台日攜手合作，再度被總統府的新聞稿消音，相關談話也一字未提。

美國議員葛瑞姆日前率團訪台，當面向蔡英文總統表達希望台灣購買波音787，總統府與外交部雖否認強銷，不過當天總統府的直播談話，葛瑞姆雖有提及這段，總統府的英文新聞稿也有，但現場口譯未譯出，總統府隨後發布的中文新聞稿也消音。

古屋圭司昨天拜會行政院長蘇貞昌時就表示，期盼政府從旁協助高鐵車廂採購案。今天拜會蔡英文，再度當面提及高鐵車廂採購案，強調台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵，未來更要攜手合作，日本也會對台灣高鐵持續做出貢獻。

不過古屋這段談話在總統府的新聞稿中全數被刪除，直接跳到最末段的結尾，古屋表示，正所謂「患難見真情」，過去這幾年，台灣向日本提供口罩，日本也提供台灣疫苗，這就是最具體的象徵。未來，「日華議員懇談會」的所有成員也會竭盡全力，從旁協助與推動台日關係，讓台日關係能夠更穩固發展。