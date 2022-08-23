有柬埔寨詐騙案吹哨人之稱的網紅Bump，在23日下午應邀到台中市治安及公安會報聯合會議分享反詐騙經驗。台中市長盧秀燕在會前表示，中市在去年全國反詐騙評比拿到六都第一名、今年阻詐金額已高達2億3千萬元，並邀請網紅分享成功反詐騙的經驗；Bump則提出，反詐騙要從小教育 ，不是出社會受騙後才清醒。

針對台南殺警案，盧秀燕在會中率同仁為殉職的員警默哀一分鐘，感謝警察守護治安。她表示，此事引起國人悲憤，嫌犯雖已落網，希望司法警政機關能重判、悲劇不要再發生。

盧表示，中市警方宣導反詐騙成效卓著，有鑑於網紅在頻道宣導反詐騙非常有成效，中市治安會報早在今年6月底即邀請Bump，希望透過他的經驗及能力強化警方及市民反詐騙能力。

擁有百萬粉絲的Bump指出，反詐騙要從小開始教育，而不是出社會受騙後才清，去年台灣詐欺有紀錄就高達50億元，2009至2019年未成年詐欺犯數量成長一倍，多為底層車手。此外，台灣每天有超過2.5件兒少私密照被散布、受控制及侵害，新型態的詐騙管道多為臉書、IG、YouTube、Line、抖音等，救援只是事後挽救，唯有宣導及教育才是反詐根本。

他並建議，國中學生「財務教育」要納入反詐教育宣導，對弱勢族群安排就業輔導計畫、友善校園，除了反霸凌、反毒、兩性平權外，應加入反詐騙宣導。