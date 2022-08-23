沙鹿區鳳記鵝肉老店是饕客的最愛，今年入選必比登推介。（台中市政府提供）

享譽國際的《台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022》將於8月30日公布餐廳名單，由「物有所值」的必比登推介(Bib Gourmand)名單打頭陣，23日先行揭曉名單；台中此次新上榜6家，共有37家必比登推介餐廳飄香國際。中市觀旅局說，歡迎大家吃遍台中美食餐廳，順遊周邊觀光景點。

觀旅局長韓育琪說，台中是特色美食、創新小吃發源地之一，美食是城市觀光體驗不可或缺的一環，今年為米其林第3年將台中納入評鑑城市；「物有所值」的必比登推介名單，依各城市消費水平不同，在台中代表在這些餐廳能以1000元以下吃到優質又美味的3道料理。

觀旅局指出，今年共有6家餐廳新進榜，分別為竹之鄉、鳳記鵝肉老店、越南你好、好先生、牛稼莊及小初店。此次必比登推介的庶民美食精采多元，有最純粹的台式料理滷肉飯及牛肉麵、鵝肉料理、特色竹料理、客家牛料理及充滿異國風北越美食等。

韓育琪表示，不論是老字號美食還是街頭新味道，都顯示主廚與餐廳經營者以誠懇的心意，講究食材新鮮、用料實在、口味道地、環境衛生，形塑出台中的美食版圖，相信這些餐廳將再度引發討論，並帶動台中的美食經濟。民眾可把握「悠遊國旅」住宿優惠方案，來趟超值的美食觀光之旅。

觀旅局強調，時值暑假尾聲，歡迎大家跟著這波必比登人氣名單，規畫一場滿足味蕾的美食之旅，並提醒民眾出門旅遊防疫仍不鬆懈；除品嘗美食外，應隨時戴口罩、勤洗手、保持良好個人衛生習慣，保護自己也守護他人健康，才能玩得開心又安心。