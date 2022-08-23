自行車組車大廠-愛地雅（8933）今（23）日下午受邀法說。由於愛地雅目前在手訂單滿檔，總經理林恒斌表示，全球生產基地計畫擴廠與擴產，年產能預計擴增3成，2024年產能衝破百萬台可期！愛地雅擴產重心聚焦在E-bike，今年E-bike營收占比預估還不及10％，明年在台灣廠完成擴產下，占比有機會衝高到20-25％。

愛地雅23日在法說會助攻下，外資大買超912張、帶動價量齊揚，盤中股價最高衝到13.35元，漲幅逾4％；終場收盤價13.15元、上漲了0.35元，漲幅2.7％，總成交量破3,800張。

林恒斌在法說會上談到全球生產基地的布局及定位時表示，台灣廠主攻組裝高階傳統自行車、E-bike及車架前期設計、研發及台灣電控系統的整合，面向全球市場，目前年產能約25萬台，在擴產完成後，年產能將可望提高到35萬台。至於大陸東莞廠，主要產品在車架的生產製造及組裝中階傳統自行車，面向歐盟及北美以外的市場，目前年產能約36萬台。林恒斌說，東莞廠的出廠單價偏低，所以東莞廠將維持產能，未來將把資源聚焦在車架的生產製造上，主要供應台灣與波蘭的組車廠需求。

此外，愛地雅波蘭廠主攻E-bike及高階傳統自行車組裝，短鏈供應歐洲市場，因應國際間的貿易障礙及關稅壁壘。林恒斌說，愛地雅將加碼投資布局波蘭，近期已在波蘭廠旁購地、準備打造波蘭二廠，在擴廠完成後，波蘭兩廠的年產能將由6萬台衝高到18萬台、產能一舉提高3倍。

而愛地雅的越南合資廠，林恒斌說，第一階段在於滿足東莞廠車架外溢訂單，下一階段也將籌設年產能12萬台的組車廠，布局搶攻越南自行車出口歐盟2025年降至零關稅的龐大商機。

愛地雅創立至今已逾40年，是一家以技術及客戶服務為導向的專業自行車組車廠，目前全球生產製造基地有四處，包括台灣台中廠、大陸東莞廠、歐洲波蘭廠，以及近期合資設立的越南車架廠，集團合併年均產能約在70萬台，全球員工人數約1,500人，產品主要出口歐、美市場。

愛地雅過去5年營收平均約在40億元，2021年突破46億元；今年上半年營收達到24.3億元，年增率達23％，三率三升更創下近5年新高，H1毛利率達15％，較2017年至2019年的8％、幾近翻倍成長，營業利益及稅後純益虧轉盈，EPS達0.56元，獲利創下近5年新高，暴增逾19倍！法人表示，H2進入自行車產業的傳統旺季，對愛地雅H2營收成長審慎樂觀。

展望2023年，法人認為，E-bike將會成為愛地雅營收及毛利的主要成長動能，營收成長率可望繼續保持兩位數增長；另策略聯盟電控系統整合業者（SI）提供給新創客戶可望提高獲利，愛地雅明年營收與獲利兩位數成長可期。展望自行車產業的未來，林恒斌提出四大利多契機，包括歐美各國政策支持綠色出行、新創客戶加入戰局開發出更多潛在的終端用戶、創新商業模式降低進入E-bike門檻，以及載貨電輔車（E-cargo bike）興起，將支撐自行車產業續旺可期。

林恒斌說，由於歐美各國重視氣候變遷及減碳議題，不惜投入大量資金在綠色出行（Green Mobility）的自行車專用道路及購車補貼，E-bike可望以每年兩位數的年增率進入市場，按目前每3台新上市的自行車有1台是E-bike，預期到2025年，將反轉為每3台新上市的自行車就有2台是E-bike！在新創客戶加入戰局開發出更多潛在的終端用戶方面，林恒斌說，新創客戶指的是非傳統自行車業者、只做E-bike的玩家群雄併起，置入高科技的產品如車載電子產品及軟體運用，或獨特外觀設計強調生活型態（Life Style），吸引更多嘗鮮終端用戶加入。

此外，林恒斌說，創新商業模式降低了進入E-bike的門檻，私營（Private Sector）共享單車逐步退出市場轉而由訂閱制取代，簡單便捷的操作及合理的價格模式，讓E-bike不再高不可攀；以及載貨電動輔助自行車（E-cargo bike）興起，疫後全球人類生活型態出現改變，最後一哩路的外送服務需求大增，預期二輪及三輪的載貨電輔車需求將大增。