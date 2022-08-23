有「全國最美圖書館」之稱的桃園市立圖書新總館正如火如荼趕工中，預計10月29日搭配觀旅局萬聖城活動開始試營運。（蔡依珍攝）

有「全國最美圖書館」之稱的桃園市立圖書新總館正如火如荼趕工中，預計10月29日搭配觀旅局萬聖城活動開始試營運。（蔡依珍攝）

有「全國最美圖書館」之稱的桃園市立圖書新總館正如火如荼趕工，目前已有30萬叢書上架，預計10月29日搭配觀旅局萬聖城活動開始試營運。（文化局提供／蔡依珍桃園傳真）

有「全國最美圖書館」之稱的桃園市立圖書新總館正如火如荼趕工中，不分黨派議員都關心進度，文化局指出，預計10月29日搭配觀旅局萬聖城活動開始試營運，100萬藏書也將開放借閱，「生命樹」外觀，以及「智慧螺旋」內部設計，預期將會是網美打卡聖地。

藍營議員林政賢說，根據國立公共資訊圖書館去年最新調查，桃園市立圖書館各項指標都嚴重落後，13項有9項居末位，像是藏書量、全年圖書借閱冊數、借閱人次、閱覽人次、推廣活動場次在六都都敬陪末座且差距大，像是全年借閱人次僅163萬，其他五都都240萬以上，台中甚至高達374萬、桃園的2.3倍，其他4項指標桃園都是倒數第二。

林政賢直斥8年來桃園都在原地踏步、落後到底，堪稱是「文化沙漠」，文化局顏面無光，期許即將落成的重大地標「桃園市立圖書新總館」能改善。

無黨籍牛煦庭則以新竹球場「前車之鑑」，要求試營運也要安全至上。綠營議員蔡永芳、黃家齊等人則表示期待，搭配捷運，未來將是市民的知識綠洲，議員彭俊豪讚「生命樹」外觀以及「智慧螺旋」內部設計，未開幕就已受封是「台灣最美圖書館」，也提醒電影院要保留空間給小眾的藝術人文電影。

桃園市立圖書館館長姚敦明說，桃園升格後一共興建或改建23座圖書館，總經費超過70億，其中座落在桃園藝文廣場的新總館，全國造價最高達31.1億、面積最大超過8000坪，目前已上架約30萬冊，9月初藏書會達100萬冊，搭配移師至藝文廣場舉行的青埔萬聖節，圖書館棟預計10月29日周六上午10時試營運至11月底，館方將落實入館上限2200人，避免破壞讀書氛圍，預計10月中開放線上預約，保留1／3現場抽號碼牌候位。

姚敦明說，電影院棟預計明年農曆年前後完工，由國賓影城進駐，每年有8000小時公益藝文電影時段，另有「最美書店」TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店和台灣霹靂布袋戲的文創展演空間，將是複合型圖書館典範。