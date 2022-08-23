國光劇團新作《優伶天子》，以五代十國裡後唐莊宗開國皇帝李存勗故事為靈感，探討皇帝周旋在多位伶人之間，最後如何走向滅亡。（國家兩廳院提供）

天子愛戲不愛江山，愛到養伶人為官，結果他最愛的伶人卻將他一劍射死。國光劇團新作《優伶天子》，以五代十國裡後唐莊宗開國皇帝李存勗故事為靈感，探討皇帝周旋在多位伶人之間，最後如何走向滅亡。

國光劇團藝術總監王安祈表示，她是在吃家庭年夜飯時獲得這齣戲的靈感，當時她的小叔提到巴伐利亞國王熱愛作曲家華格納，愛到在新天鵝堡裡的房間，都是華格納歌劇的場景，令他想到李存勗故事，「他武功高強，為父親完成心願，打下江山登基為王，但所有的心思都放在唱戲，還在宮中養了一堆伶人，甚至封他們為官，自己也娶了一名伶人，每天和他們一起唱戲，沒想到最後被伶人射箭射死。」

王安祈表示，她開始思考和假設為什麼李存勗這麼愛唱戲的原因，「他是不是因為年幼時目睹父親把他的義兄五馬分屍，嚇到隔了七天才開口說話，第一句話是：這一定是戲。否則天下怎麼會有這麼慘的事情？為此，戲劇從此成為他人生的救贖。」

王安祈把故事點子交給編劇趙雪君，趙雪君虛構了多位伶人角色，包括「年光」和「韶華」兩個角色。趙雪君表示，這齣戲雖然以李存勖一生為線索，但不是歷史劇，而是以史為戲，探討戲對人的意義，「李存勗跟韶華，在戲台上是最完美的關係，超越夫妻、情人等任何世俗定義的關係；而年光這個優伶，是引領皇帝主角模糊真假界線的角色。」

此外，趙雪君表示，即使李存勗知道自己被背叛，仍覺得年光是他最好的朋友，「從這裡可以看到李存勖的寂寞。他的前半生極其忍耐，為了克紹箕裘、奪得天下而努力，也因此他登基之後縱情戲曲，若沒有這些伶人，他會永世孤寂。」

導演戴君芳表示，劇中的五馬分屍是李存勗人生中的陰影，也因此舞台上運用傀儡線表現五馬分屍場面，「會有五條線綁在李存勗身上。開場的五馬分屍也是京劇武功展現，我們把肢體分裂場景詩意化，呈現另一種『肉身山水』的視覺美學。」此外，為了呼應新天鵝堡裡的華格納歌劇場景房間，舞台上也運用了七個篷車，和布幕升降、花道、旋轉舞台來表現李存勗人生的縮影。演出將於9月30日至10月1日在國家戲劇院登場。