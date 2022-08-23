柬埔寨打工詐騙案頻傳，新竹市警局第三分局結合現有勤務，前往轄內KTV等娛樂場所臨檢同時，也由員警手舉「海外求職陷阱多！」、「高薪出國！小心無法回國」等警示牌，向消費者宣導赴柬埔寨等東南亞國家求職的危險性。

警方指出， 近期民眾被以高薪誘騙到柬埔寨，從事詐騙活動或被限制自由、暴力虐待等事件頻傳，警政署於7月26日全面將此類人口販運案，列為特殊重大刑案，且一律通報外交部及刑事局列管及溯源調查，找出國內潛在可能犯罪集團，另也加強分眾宣導與機場出入境的攔阻。

竹市警三分局指出，近期已掌握轄內出境至柬埔寨等東南亞國家對象共37人，經分局逐一關懷訪視其家屬，提醒親人在柬埔寨的安全，其中已受理疑似遭詐騙赴柬埔寨求職之國人計有4件，均已通報外交部協助救援，並與家屬保持聯繫且全力偵辦中。

為有效阻詐，竹市警三分局透過各式宣導管道，將反詐騙宣導融入民眾生活當中，以達到分眾宣導的效果。分局長林昆達日前也親自帶隊執行擴大臨檢，前往轄內KTV等娛樂場所，向消費者宣導近期赴柬埔寨等東南亞國家求職的危險性，避免民眾誤入詐騙集團的圈套。

警方指出，盼結合現有勤務，提升各項犯罪預防宣導的量能，強化民眾「識詐」的觀念，保護民眾人身與財產安全，同時也提醒民眾，拒絕相信來路不明海外高薪、不需經驗及輕鬆的工作機會，以免成為人蛇集團的目標。