鄭文燦到訪公布和演員互動比讚的畫面，都能見到舞台左邊一整片整齊的空坐位。（徐其萬提供／蔡依珍桃園傳真）

2022桃園閩南文化節上月在陽光劇場演出《鬥陣2》，議員徐其萬23日出示照片斥表演人數比參加人數還多，直指市長鄭文燦高喊陽光劇場可容納1萬5000人，但2天總觀看人數僅5500人，文化局解釋演出時疫情仍處高峰，線上直播觀看人數超過3.25萬人次，後續也可持續現線上觀看，創造永續觀賞效益。

徐其萬說，去年甫啟用的桃園陽光劇場，號稱可以容納1萬5000人，且鄰近機場捷運站、交通方便，文化局特別在7月9日和10日舉辦2022桃園閩南文化節系列活動，演出華麗的藝陣表演《鬥陣2》，但從曝光的空拍畫面可以看到，5大區的座位僅有最中間的1成有觀眾，其他全都空蕩蕩，甚至鄭文燦到訪公布和演員互動比讚的畫面，都能見到舞台左邊一整片整齊的空坐位，連第一排都無人聞問，「台下人數寥寥無幾，表演人數比參加人數還多！」

徐其萬說，《鬥陣2》是一齣以經典民間傳奇及桃園重要信仰為創作核心的桃園自製大戲，並由浩角翔起、王彩樺、劇場名伶舞思愛及各式藝陣團隊領銜演出，卻因宣傳不夠、乏人問津非常可惜，他更直指7月初是疫情趨緩的時候，斥文化局把推廣不利的缺失推給疫情是卸責。

文化局長莊秀美說，《鬥陣2》是桃園閩南文化節自製大戲，演出時因疫情還在高峰，在閩南文化、寶島神很大、桃園市政府文化局、桃園市土地公文化館等臉書和YouTube平台安排直播，分別有1.6萬人次和1.1萬人次，2天現場總參觀人次有5500人，總加起來超過3.25萬人次。