證交所表示，國泰中國A150（00743）ETF自9月29日起終止上市。

證交所表示，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，國泰投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。

證交所表示，9月29日該檔ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，國泰投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢國泰投信公司網站。

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