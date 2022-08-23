俄烏戰火持續迄今近6個月，日媒援引芬蘭智庫披露，從2月24日至7月31日的五個月內，台灣、日本和韓國從俄羅斯進口約55億美元（折合新台幣約1660億）的化石燃料，凸顯在其他國家斷絕與俄商業來往時，仍依賴俄羅斯大宗商品。

日經亞洲報導，總部位於芬蘭的研究機構能源與清潔空氣研究中心（CREA）估計，日本在這約5個月期間，自俄羅斯進口26億美元的煤炭、石油和天然氣，而韓國則為17億美元，台灣則為12億美元。

報導稱，這三個民主國家表達對烏克蘭的支持之際，卻沒有計畫逐步降低對俄羅斯化石燃料採購的時間表。與之對比，歐洲多國皆已加強對俄羅斯的制裁力道，目標在年底前減少大部分煤炭和石油進口。

根據CREA報告指出，在這五個月內，台日韓為俄羅斯聯邦預算貢獻約10億美元，且隨著其他主要經濟體制裁逐漸發揮效果，東亞經濟體可能會成為俄羅斯最大進口國。

報告稱，日本最大電力公司Jera、韓國國有天然氣公司Kogas和台灣電力公司都是俄羅斯化石燃料的主要進口商，其中Kogas與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽訂液化天然氣採購合約，效期預計至2045年。

CREA估計，五個月期間，Jera進口約8.2億美元的煤炭、石油和天然氣，Kogas進口1.86億美元的液化天然氣，台電進口3.07億美元的煤炭。

CREA首席研究員糜偉（Lauri Myllyvirta）稱，「隨著歐盟對俄煤炭和石油在今年底生效，東亞國家將成為俄羅斯化石燃料最大的買家」。

除此之外，CREA表示，韓國向大陸轉出口大量俄羅斯石油，且越來越多從韓國進口石油運往大陸，截至7月底，總計價值達19億美元。