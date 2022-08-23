曾因開槍擊斃嫌犯而纏訟6年的員警張景義（左一）今現身說法。（陳薏云攝）

開槍擊斃拒捕竊賊！勇警張景義「無罪定讞」

台南2警執勤遇害震驚全國，內政部長徐國勇第一時間喊話警察緝兇要「大膽用槍」，也會對用槍時機做檢討，曾因開槍擊斃嫌犯而纏訟6年的員警張景義今現身感嘆，當時緊急開槍，卻換來6年官司，「現在要提槍，雖然只有2公斤卻感覺很沉重」，期盼中央盡快修法、解除框架限制，否則「越來越不敢用這把槍保護老百姓。」

目前任職於台北市萬華警分局的張景義，於2013年在西門町鬧區攔查黎姓逃犯，黎嫌開車試圖朝人潮衝撞，張景義緊急開槍射擊輪胎，卻擊斃黎嫌，而後他因涉犯業務過失致死罪遭起訴，官司纏訟6年，2019年才獲判無罪定讞。

台北市議員王鴻薇今召開記者會，並邀請張景義現身說法；張感嘆，官司期間每天都備受煎熬、判決前都在求神保佑，憂心若被判有罪恐只能一輩子當義警，將無力照養家中妻小及老父老母，而即便獲判無罪也未得到什麼，依然繼續當警察。

張景義回憶「當時不讓這輛車停下來，恐怕全台北市的救護車也救不完」，且警察第一線面對危險時幾無時間反應，在近距離攔查下，一旦對方有攻擊意圖幾乎完全躲不掉。

張景義感嘆，警械使用條例請學者來訂，但很多學者根本沒開過槍，若法令允許第一線員警遇到可能存在危險時，可預先使用警械採取警告、制止行動，就可避免這場悲劇，呼籲「警械使用條例」應修法，解除過多框架限制，以簡單明瞭規範警察可在何情況下採取警戒動作。

王鴻薇則表示，自2013年至去年共有6起警方用槍遭訴案例，其中更有員警因開槍擊中嫌犯肩膀而遭判賠104萬，令第一線執法員警對於危急情況用槍綁手綁腳，就怕「開槍上法院，不開上醫院」，倘若開槍後輕則有寫不完的報告，更甚要不斷上法院，重則可能遭撤職查辦，呼籲中央應檢討「警械使用條例」。