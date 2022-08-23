針對台南殺警案，台中市長盧秀燕今天在治安及公安會報聯合會議前受訪表示，2名員警為守護治安而遇難，引起國人悲憤，嫌犯雖已落網，但警察同仁用生命在守護，希望司法警政機關能重判，還警界跟家屬一個公道，悲劇不要再發生。

盧秀燕主持治安會報時，率同仁為台南殉職員警默哀一分鐘，感謝警察守護治安。

盧秀燕說，台南有2名員警為守護治安而遇難，兇手手段殘忍，引起國人悲憤，雖然嫌犯已落網，但警察同仁用生命在守護，感謝警察同仁守護治安。

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