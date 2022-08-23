新北地檢署檢察長毛有增與各偵查隊長在會議中提出選情分析及查察賄選工作執行報告，承諾對提報情資絕對保密，並會提供適當獎勵，展現查賄決心。（新北地檢署提供）

選戰陸續開打，法務部下令嚴查賄選事務，新北地檢署陸續視察轄內各大分局，由檢察長毛有增帶隊率領檢察官，辦理「111年地方公職人員選舉查察」工作情形，並與各偵查隊長在會議中提出選情分析及查察賄選工作執行報告，承諾對提報情資絕對保密，並會提供適當獎勵，展現查賄決心。

新北地檢署檢察長毛有增本月間與主任檢察官洪三峯和郭瑜芳、檢察官褚仁傑邀集新北市警察局副局長沈伯陽、劉崇智和張國雄等人，前往三重分局、新莊分局及三峽分局。

毛有增表示，檢警要秉持公平公正立場，辦理查賄、制暴、防止境外資金、賭博、幽靈人口及假訊息介入影響選舉結果工作，並聚焦地下匯兌、吸金或選舉賭盤案件，查清資金來源去向，是否有境外資金介入或候選人干預選舉公平事務。

毛有增強調，受疫情影響，賄選可能轉變為統包方式，深偽技術在選舉被濫用的狀況應該提早掌握，發揮團隊合作精神，縝密收證。

洪三峯也分享查賄經驗，他說，檢警可透過中央選舉委員會歷年選舉資料庫，判斷賄選熱區及選擇布雷人選，並同時搜集議長、副議長選舉情資，超前部署後續選舉，有關虛擬貨幣偵查，分局也應該事前建立檢核清單，依照清單列舉項目，落實蒐證達到查察效果。

新北地檢署呼籲，轄內候選人必須依法進行各項競選活動、乾淨參選，警調、政風機關今年5月已成立「查察賄選及暴力執行小組」，後續將持續查緝可疑賄選狀況，維護乾淨的選舉環境。