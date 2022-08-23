選戰陸續開打，法務部下令嚴查賄選事務，新北地檢署陸續視察轄內各大分局，由檢察長毛有增帶隊率領檢察官，辦理「111年地方公職人員選舉查察」工作情形，並與各偵查隊長在會議中提出選情分析及查察賄選工作執行報告，承諾對提報情資絕對保密，並會提供適當獎勵，展現查賄決心。
新北地檢署檢察長毛有增本月間與主任檢察官洪三峯和郭瑜芳、檢察官褚仁傑邀集新北市警察局副局長沈伯陽、劉崇智和張國雄等人，前往三重分局、新莊分局及三峽分局。
毛有增表示，檢警要秉持公平公正立場，辦理查賄、制暴、防止境外資金、賭博、幽靈人口及假訊息介入影響選舉結果工作，並聚焦地下匯兌、吸金或選舉賭盤案件，查清資金來源去向，是否有境外資金介入或候選人干預選舉公平事務。
毛有增強調，受疫情影響，賄選可能轉變為統包方式，深偽技術在選舉被濫用的狀況應該提早掌握，發揮團隊合作精神，縝密收證。
洪三峯也分享查賄經驗，他說，檢警可透過中央選舉委員會歷年選舉資料庫，判斷賄選熱區及選擇布雷人選，並同時搜集議長、副議長選舉情資，超前部署後續選舉，有關虛擬貨幣偵查，分局也應該事前建立檢核清單，依照清單列舉項目，落實蒐證達到查察效果。
新北地檢署呼籲，轄內候選人必須依法進行各項競選活動、乾淨參選，警調、政風機關今年5月已成立「查察賄選及暴力執行小組」，後續將持續查緝可疑賄選狀況，維護乾淨的選舉環境。
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