上海商銀23日第二季法人說明會，該行總經理林志宏表示，今年上半年全球經濟與金融市場主要受到疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹及升息影響，該行持續秉持穩健經營，審慎因應外在環境變化，並掌握升息利差擴大契機，加強拓展放款業務並優化存款結構，提升利息淨收益，累計稅後純益91.98億元，每股後純益（EPS）1.62元。

上海商銀上半年淨收益203.19億元、年成長4.9％，其中利息淨收益145.39億元、年成長8.8％，手續費淨收益32.02億元、年減4.8％，利息及手續費以外淨收益25.77億元、年減2.5％。合併稅前盈餘115.16億元、年成長3.1％，合併稅後純益91.98億元、年減3.3％，歸屬母公司業主72.57億元、年減0.7％，EPS為1.62元，年減0.01元。上半年合併年化稅前資產報酬率1.06％、稅前淨值報酬率11.20％，6月底逾期放款比率0.24％，備抵呆帳覆蓋率551.02％，資本適足率（CAR）13.65％，資產品質及資本適足性良好。

林志宏說明，該行今年營運策略以「數位永續、人才優先」為主軸，上半年主要的業務重點，除存放款及外匯業務持續成長外，聚焦於加速數位轉型，以及推動永續發展。內部管理方面，以加強人才招募與培訓，以及強化內控法遵與風管，控制資產品質為重點。

其中數位轉型從智能金融、普惠金融、場景金融及社群媒體等面向，創新數位金融服務，並提升數位交易與業務比重。ESG永續發展加強推展永續金融，提高綠色金融業務比重，導入赤道原則，推動節能減碳及綠色營運，並審慎因應氣候變遷的風險與機會，及持續推動各項社會公益與環境永續活動。

上海銀上半年營運有四大亮點，林志宏指出，一是將辦理高資產財富管理業務的傳富理財中心提升為傳富理財部，以擴大組織功能，強化高資產業務與服務。二是設置北區數位科技創新中心（T8），加強數位金融的創新，以及吸引數位金融人才。三是完成「銀核系」新核心系統建置專案的簽約，委託IBM統包建置全新核心系統、更新資訊基礎設施及打造關鍵應用平台，以強化資訊科技競爭力。四是獲納入MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，及00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金的成分股。

展望下半年營運，林志宏強調，將依循「發展多元核心，驅動數位轉型、強化國際金融、厚植人力資本、創造永續價值」的中期發展策略，繼續衝獲利，從積極拓展綠能電動車、六大核心戰略產業放款與家庭金融、降低資金成本，及強化信託2.0與財富管理2.0等手續費收入與投資收益著手，並將向金管會申請設立台南市新分行，於台南市設立「南區資訊開發中心」及「南區數位科技創新中心」，啟動新核心系統建置專案，繼續推動數位轉型與ESG永續發展，以及精進內控法遵。同時依據董事會的決議辦理現金增資，將發行普通股3.8億股，以強化資本品質，提高資本適足性。