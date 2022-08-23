ORIS是個充滿公益理想色彩的腕表品牌，歷年來持續力行環保，榮獲聯合國Climate Partner認證為氣候中和公司，今年更先後贊助世界公益組織「希望之翼」（Wings of Hope）、參與Billion Oyster Project (BOP)環保團體在紐約港復育十億顆牡蠣計畫，並推出兩款公益聯名表，腕表有愛，更加時尚。

ORIS與「希望之翼」人道團體合作推出K金聯名表，限量100只，46萬元。（ORIS提供）

「希望之翼」是美國人道主義航空組織，歷年來載運醫療資源和糧食到非洲各個貧困地區，兩度獲得諾貝爾和平獎提名，ORIS響應並贊助「希望之翼」義舉，以Big Crown飛行表為原型推出聯名表，搭載最新Calibre 401機芯，不鏽鋼款限量1000只，K金款限量100只，部分所得將捐贈「希望之翼」，用於救助50多國偏遠和弱勢社區提供醫療服務。

ORIS贊助非營利組織Billion Oyster Project (BOP)在紐約港動復育十億顆牡蠣計畫。（ORIS提供）

ORIS與Billion Oyster Project攜手在紐約港動復育十億顆牡蠣，並推出紐約港限量表，7萬2000元。（ORIS提供）

另外ORIS也參與非營利組織Billion Oyster Project (BOP)在紐約港發動復育十億顆牡蠣計畫，因牡蠣有潔淨海水的功能，是海洋最佳的清道夫，將有助於重建港口海洋生態系統，為此ORIS推出一款紐約港限量表，以Aquis潛水表為原型，表盤採用綠色珍珠母貝，靈感來自紐約港的水色與牡蠣殼，全球限量2000只。

除了兩款公益概念表，ORIS也發表復古簡約的Aquis Calibre 400森林綠與深海藍雙色日期表，濃郁的色調充滿夏日風情，是搭配整體造型不可缺少的時尚配件。

ORIS Aquis Cal. 400日期表，色彩鮮豔的表盤與表帶十分時尚，12萬元。（ORIS提供）

深受藏家喜愛的Holstein限量表，今年推出2022年限量表，復刻自90年代Full Steel系列腕表，搭載Calibre 690機芯，是全球首創可利用表殼側面的加、減按鈕，可向前或往後快速調整一小時的機芯，限定250只。

ORIS今年新款Holstein 2022限量表，11萬8000元。（ORIS提供）

與上海美術電影製片廠 (SAFS)合作的孫悟空限量表，今年也有新作品，ORIS首度運用掐絲琺瑯工藝，以豐富色彩層次重現龍王的水下宮殿，設計靈感來自1961年中國動畫片《孫悟空: 大鬧天宮》，是極有收藏價值的表款。

ORIS孫悟空工坊藝術限量表，首度採用掐絲琺瑯工藝，70萬元。（ORIS提供）