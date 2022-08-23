2022年U18亞洲青年男子籃球錦標賽中華隊今天（23日）和菲律賓對決並爭取分組龍頭，第3節初中華隊在張俊生、郭俊言聯手得分下站上領先，可惜這股氣勢未能延續最後，末節被菲律賓砍進5記三分球，終場中華73比84落敗，不過中華隊昨天就已經提前拿到8強門票，今天這場結果並不影響8強資格。

中華隊第3節在張俊生、郭俊言「雙俊」領銜得分下，一度取得10分領先，但該節後段團隊命中率稍微下降，菲律賓趁機將分數追上，中華隊陳軒投進三分球，讓球隊以63比60小幅領先進入第4節。

第4節一開始菲律賓在兩記三分球加持下打出10比1高潮，這一節菲國共投進5記三分外線，其中身高201公分的中鋒阿莫斯（Mason Francis Amos）個人三分、灌籃都來，單節搶下12分，率領菲律賓逆轉中華。

此役中華隊張俊生投進4記三分球，拿下全隊最高24分，其中17分集中在上半場，徐得祈14分、3抄截，郭俊言贊助11分；菲律賓以阿莫斯28分全場最高，他並貢獻6籃板、3助攻，隊友納庫亞（James Phillip Nacua）16分，替補後衛巴黑（Jared Bahay）傳出10次助攻。