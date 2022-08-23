為陪伴弱勢學子跨越學習困境，高雄中學校友會與家扶基金會23日在台中舉辦「拔尖計畫」贈書活動，全台家扶中心708名國、高中、職學生共開出所需的升學考試、技能檢定等參考書5531本、每人平均書價約2400至4000元不等，雄中校友會募資190萬元全數買單，鼓勵清寒學子積極向學，早日脫離貧窮循環。

雄中校友會與家扶攜手合作的「拔尖計畫」，今年邁入第五年，提供家扶所扶助的弱勢家庭學子買齊各科參考書，此項計畫由高雄開辦，一路擴及台南及台東等地出，已累積32場次贈書活動，近2000名家扶學子受惠，今年是雄中的百年校慶，擴大成為全國性資助行動。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶扶助的家庭約有7成3屬於經濟弱勢家庭，每月收入未達2萬5千元，常無力支付子女學雜費，更別提動輒3000、4000元的科參考書。感謝雄中校友會今年為全台708名學子購買升學講義外，還有語言、技能檢定、商業概論等5531本參考書。

雄中校友會理事長劉仁義表示，雄中百年校慶如果可以做公益，並傳承下去，才有實質的意義，他並以自己真實的成長歷程鼓勵弱勢學子。劉仁義說，他從小就幫阿嬤在菜市場邊賣檳榔，家裡的檳榔攤直到他開診所前1個月才收攤，他鼓勵學子努力念書就有機會翻轉人生。

遠從屏東來的小邵說，他是隔代教養家庭的孩子，家中經濟狀況不佳，從高二開始接受「拔尖計畫」資助，他在學習過程中認知到，讀書最重要的不只是上課認真，還要清楚自己的目標，並去實踐，他未來想成為「精算師」，朝興趣前進、打破貧困循環。