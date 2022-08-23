建立機制保護員警！台南市昨(22日)發生震驚社會的兇殺案，2名員警因查緝外役監逃犯不幸遭奪槍殺害。民進黨新北市長參選人林佳龍對此也感到心痛不捨，今(23日)在臉書發文表示，警察值勤安全問題要注意，為防範類似事情再發生，要支持建立警察執法辦案的安全防護機制。

針對台南警員不幸殉職事件，林佳龍表示，對痛失兩位優秀員警感到非常不捨，特別是警眷們也都很擔心警察值勤的安全問題。隨著案件的偵破，未來要檢討如何防範再發生類似的事情，警察在第一線保護人民、做國人的後盾，國人和政府也要全力支持警察執法辦案的安全防護機制。

林佳龍也提到，「侯市府講『操作意識形態』、侯市長說他『不懂政治、政治很無聊、很可怕』，但政治是眾人之事，民主政治本來就是政黨競爭，應該正面看待、促成討論，讓人民可以選擇，而不是貶抑政治。引領新北市這個大城市，本身就要有政治判斷的能力，要在關鍵時刻展現捍衛台灣民主的堅定立場。」保持著對現任市長侯友宜發起挑戰的迎擊姿態。

網友粉絲也給他鼓勵：「只有最用心的林佳龍才能帶領新北市走向最好、最正確的道路！為新北市的未來加油！」、「新北大翻新！一起加油！林佳龍市長，當選！」、「同佳龍市長一起支持警察執法辦案的安全防護機制，加油」、「林佳龍加油啦！逆轉勝一定大勝」。