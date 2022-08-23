國民黨台北市長參選人蔣萬安，今日到台灣工商企業聯合會演講，大端牛肉，針對台北市交通問題，他發下豪語：「捷運線東環段我上任2年內動工，汐民線跟基隆、新北市政府協調後加入，希望我第一任2年內讓民眾感受到交通舒緩。」

蔣萬安提到內湖交通的頭痛問題，幾個候選人都提出要連外道路、挖地下道、建匝道等，他說目前已通過環評的捷運線東環段，自己上任後2年內動工，而被柯文哲形容成「盲腸線」、有空再做的汐民線，這說法讓當地居民心好痛，他爭取跟基隆、新北市政府協調後加入，兩年動工，希望第一任的2年內讓台北市民眾感受到交通舒緩。

蔣萬安說，內湖每天21萬人進出，內科過於肥胖，他將結合南港軟體園區、北投士林科學園區，打造科技聚落（TECH CLUSTER），外溢效應帶動產業發展，舒緩人口及車流量。運具則用大數據、大眾運輸管理道路，政府並與企業溝通分流上班。政府企業共同解決問題。

針對居住與交通問題，蔣萬安說「青銀換居」，到今年三月開始執行率是0，未來政府應結合民間團體崔媽媽、巢運，讓老人家知道這不離開過去熟悉的生活環境。

蔣萬安說，未來台北市要成立都市更新局，拉到一級單位，有充足預算、人力縮短審議時程，並以公辦都更介入輔導危老、海砂屋等，且放寬容積獎勵，最重要的是未來要堅定實施。他要在自己第一個台北市長任期，就解決攸關市容與安全性的海砂屋問題。