長興（1717）23日公告，因合成樹脂市場需求減緩，營收衰退，自結7月稅前盈餘2.78億元，較月減5.69％，年減25.63％，每股稅前盈餘0.22元；累計1-7月稅前盈餘25.71億元，年減7.7％，每股稅前盈餘2.07元。

長興表示，以銷量來看，7月的出貨與上月差異不大，不過因下半年景氣尚不明朗，且下游客戶開始調整庫存，該公司也進行成品庫存去化，7月稼動率較上月低，毛利率不及上月，影響營業利益表現。惟因有轉投資股利收入及匯兌收益等業外收入挹注，7月稅前盈餘2.78億元，僅較上月微減5.69％。

展望下半年，需求仍未見轉強，預期上下游產業鏈庫存調整時間拉長，長興保守看待第三季景氣。未來將持續優化產品組合，並加速庫存去化，以維持毛利率表現。

此外，近期中國限電政策再起，目前對長興的產線運作影響不大，公司將以生產排程調度及現有庫存因應，維持穩定供貨能力。