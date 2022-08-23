上月發生嚴重車禍的藝人林志穎，今（22）日遭港媒爆料由於臉部植入大量鈦金屬，林志穎目前只能靠著鼻胃管進食。不過收治患者的林口長庚醫院回應，林志穎從未使用鼻胃管，且「已可自行飲食」。

根據港媒《東方日報》報導，林志穎術後恢復情況惡化，因植入了大量鈦金屬固定顏面骨骼，沒有辦法張口吃飯，只能暫時靠鼻胃管進食。對此，林志穎所屬吉米工作室簡單回應：「謝謝關心，目前休養中，暫時先不回應」。

據《三立新聞網》報導，為林志穎進行臉部手術的林口長庚醫院院長陳建宗駁斥，林志穎住院時從未使用鼻胃管，並透露術後狀況良好，目前林志穎已經返家休養，且可自行飲食。

林志穎上月駕駛特斯拉載著兒子行經桃園蘆竹區時，自撞分隔島，現場隨後燃起熊熊火花，幸好路過民眾熱心幫忙才幸運生還，事後家屬舉辦記者會時也感謝路人救援，並透露待未來林志穎狀況良好後，會再跟相關單位說明當時車禍的詳細情形。