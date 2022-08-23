今9架次共機逾越海峽中線 19:312022/08/23 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機今逾海峽中線9架次。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(23)日表示，迄1700時止，偵獲共機20架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次)、共艦4艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 今11架次共機逾越中線、進入西南空域 國防部偵獲 共機8架次逾越海峽中線 共軍戰備警巡 昨15架次共機越中線 #架次 #共機 #海峽中線 #艘次 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國防部預告免役標準變嚴 身高低於155、BMI大於35或小於15 17:112022/08/21 政治 試圖闖入阿爾巴尼亞軍工廠 2俄人1烏人被捕 12:332022/08/21 國際 大陸制裁台獨頑固分子 蕭美琴等七人入列 04:102022/08/17 政治要聞 蔡今赴蘇澳基地 慰勉官兵捍衛海疆 04:102022/08/18 政治要聞 10架越過海峽中線！今共機17架、共艦5艘在台海周邊活動 19:572022/08/16 政治 今有共機51架在台海活動 25架逾越中線 19:222022/08/18 政治 600架次無人機來了！ 中秋連假點亮金門夜空 15:462022/08/16 生活 防空飛彈 是未來建軍重中之重 04:102022/08/15 政治要聞 國軍防彈頭盔標準不明 立委質疑國防部「球員兼裁判」 13:572022/08/16 政治 中時社論：後蔡時期核心政策總檢討系列三〈國防篇〉》敢挑釁大陸卻不敢延長役期 19:552022/08/21 中時社論 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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