國防部今(23)日表示，迄1700時止，偵獲共機20架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次)、共艦4艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

今11架次共機逾越中線、進入西南空域
國防部偵獲 共機8架次逾越海峽中線
共軍戰備警巡 昨15架次共機越中線
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