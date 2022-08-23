馬來西亞聯邦法院今天維持前首相納吉涉貪遭判刑12年的判決。納吉因捲入主權財富基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元的醜聞，他與所領導執政黨因此在2018年大選慘敗。

法新社報導，納吉（Najib Razak）的媳婦表示，家人獲告知，納吉隨後被移送到首都吉隆坡以南的加影監獄（Kajang Prison）。

路透社報導，馬國最高法院駁回納吉的最終上訴，也拒絕了他的緩刑請求。

69歲的納吉因從一馬公司旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立，除被判12年徒刑，還遭處近5000萬美元罰款。

一馬公司成立於納吉出任首相首年（2009年），此後相關弊案涉及多國調查，被視為全球規模最大的金融醜聞之一。馬國檢方表示，該公司有約45億美元（約新台幣1360億元）遭不當挪用；調查人員也稱，他們發現逾10億美元資金存入與納吉相關的帳戶。

儘管一馬弊案讓納吉的政府籠罩在陰霾下，納吉在馬國依舊頗受歡迎，他也仍是主要政黨「巫統」（United Malays National Organization, UMNO）旗下的民選國會議員。

先前納吉的律師曾說，如果聯邦法院維持定罪判決，納吉將必須立即入監服刑。