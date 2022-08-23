兆豐銀行與中鼎集團旗下泉鼎水務公司，簽訂新臺幣35億元綠色貸款，8月22日完成簽約，由兆豐銀行副總經理蕭玉美、中鼎集團總管理處執行長蕭銘證及泉鼎水務董事長李銘賢出席簽約，本貸款案兆豐銀行與泉鼎水務共同規劃以永續觀點置入ESG永續連結授信條件，透過永續工程影響力的擴大，共同促進綠能及低碳產業發展。

泉鼎水務公司是由中鼎工程公司及欣達環工公司為承攬「促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫」合資成立之公司，負責桃園市中壢地區下水道系統BOT計畫之興建、營運及移轉等相關事宜，本計畫包括污水處理廠（含加壓站）、污水管線及用戶接管等三大建設，建設期間共19年。

「污水處理廠」位於桃園市中壢區萬能段及廣青段土地，總面積約8.60公頃，興建工程分四期進行，每期污水處理量為39,200立方米/日（CMD），預計四期完工總處理量達156,800CMD；污水下水道管線總長246,250公尺，用戶接管總戶數約199,973戶。

中鼎集團在ESG永續表現上名列前茅，並贏得國內外永續相關獎項的肯定，包括：連續7年獲選DJSI道瓊永續指數新興場成分股，並獲得2022年S&P標普全球可持續發展年鑑銀獎；在全球最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比獲得B管理等級及供應鏈參與A-領導等級評分；MSCI(摩根士丹利)ESG評等BBB級；亞洲最佳企業雇主獎；連續5年TCSA十大典範企業；「天下雜誌」永續公民獎；證交所公司治理評鑑前5％等肯定。

兆豐銀行積極響應綠色金融、永續環保趨勢，在董事長張兆順督軍之下，除完成赤道原則簽署，並積極配合政府推動ESG企業永續經營及綠色金融，舉辦多場ESG講座，為推動綠色金融不遺餘力，因而在各項綠色金融放款業務成果豐碩，截至2022年7月止，兆豐銀行於綠色(永續)投融資金額累計已超過新臺幣6,730億元，具體展現金融業者以自身影響力，推動永續社會正向力量，兆豐銀行續兩年蟬聯「台灣年度最佳聯貸銀行」之獎項，未來仍將持續為企業提供優質的金融服務。