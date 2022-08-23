處理器大廠美商超微（AMD）發表第27期年度企業責任報告，展現AMD如何與員工、客戶、合作夥伴及社群聯手推動運算技術的發展，協助解決全球最重要的社會與環境難題。從推進永續運算到建立多元共融的工作環境，AMD作為高效能與自行調適運算領導者致力履行企業責任。

AMD除了為全球最快與能源效率最高的Frontier超級電腦挹注效能，更為全球前20大效率最高超級電腦中的17部提供動力。為推動持續創新，多元化招募是AMD策略指標與里程碑的重要環節，為年度獎金計畫的指標之一。此外，AMD簽訂了價值30億美元、與永續發展相關的信用額度，展現AMD推動永續發展的承諾。

AMD於2021年宣布2025至2030年的新企業責任目標，涵蓋數位影響、環境永續管理、供應鏈責任，以及多元、歸屬感與共融。AMD目前進展順利，正按照計畫朝這些目標邁進。

AMD企業責任與國際政府事務全球副總裁Susan Moore表示，AMD除了重視我們的半導體技術為社會所帶來的影響，也重視如何研發與交付這些技術。AMD與員工、合作夥伴及客戶聯手開創無限可能，運用高效能與自行調適運算技術，為全球創造富有包容性及永續性的未來。

AMD以造福一億人的目標持續邁進，透過各項慈善與合作計畫，在2025年之前推動科學、科技、工程以及數學（STEM）教育、科學研究以及培育未來人才。在2020年與2021年，超過30所機構透過AMD HPC Fund高效能運算研究基金與其他AMD支持的STEM活動獲得AMD貢獻的技術資源，共計約2,780萬人受惠。

AMD在2022年擴大AMD HPC Fund高效能運算研究基金規模，為研究人員提供更多運算力資源，協助推動氣候變遷、醫療、運輸、巨量資料等各領域的研究。該基金向印度科學及工業研究委員會（CSIR）提供了最大的單筆本地捐贈，捐出一部由24個節點組成的叢集系統，提供超過1 petaflop的超級運算力，加速疫苗研發、藥物化學科學測試、以及因應其他社會需求的研究。此外，AMD亦透過位於加拿大、中國、新加坡、美國等地的AMD Learning Labs啟發全球各地新一代創新者。AMD Learning Labs支持擴展STEM課程，並為資源不足的學生提供學習機會。

AMD致力減少各項業務以及整個供應鏈對環境造成的影響，提升IT使用者的環保績效，推動協作解決方案的創新，藉以因應各種永續挑戰。AMD按進程透過效能指標朝各項環境目標邁進，其中包括將第一與第二類溫室氣體（GHG）排放量（2020至2021年）減量25％，為高效能運算與人工智慧訓練應用的伺服器所搭載的處理器能源效率提高6.8倍。

AMD技術為LUMI節能型超級電腦挹注動能，該超級電腦使用100％可再生能源。鄰近的芬蘭Kajaani市當局藉由LUMI產生的廢熱作為熱源，每年可減少約12,400噸的碳排放。研究人員使用LUMI解決全球最急迫的氣候難題，包括透過名為Destination Earth project（DestinE）的數位建模與模擬平台進行運算，該平台是歐盟數位歐洲計畫（Digital Europe Programme）資助開發的成果。

此外，AMD亦和製造供應商合作，聯手擴展環境計畫，74％的AMD供應商採購可再生能源，並朝公共溫室氣體排放減量的目標邁進。

隨著各界對半導體需求持續攀升，AMD始終致力於提供高效能產品，同時協助確保安全且對環境負責的供應鏈。AMD多項計畫正朝目標邁進，其中包括向供應商提供道德招募培訓、執行供應商審核、加強對AMD採購主管進行供應鏈責任培訓，以及擴展其負責礦物原料採購的政策。此外，AMD亦按進程逐步達成供應鏈目標，包括64％供應商生產工廠已執行責任商業聯盟（RBA）稽核，其中61％的供應商在2021年參與建立產能的活動。

AMD員工是推動創新的關鍵力量，帶動公司開發領先業界的產品陣容。AMD培養開放環境，重視並傾聽員工意見，在2021年，94％的員工在AMD年度調查中表示對於在AMD工作感到自豪。此外AMD亦穩步朝目標邁進，在2025年前70％員工參與AMD員工資源小組與／或其他共融計畫，在2021年已有52％的員工參與相關活動。

AMD持續支持科技業界的人才培育，在2021年與AnitaB.org合作，聯手提供女性學生專屬獎學金以支持科技教育。此外AMD加強與美國傳統黑人名校霍華德大學（Howard University）合作，透過一系列Tech Talks活動讓學生有機會和AMD員工交流。另外AMD亦和霍華德大學教職員合作，提供硬體資源給工程與建築學院，並推動人工智慧研究，AMD捐助的可擴充高效能系統用於執行機器學習、資料科學、網路安全以及雲端運算等領域的實驗室實作研究。

過去四十多年來，AMD為全球組織挹注資源，並對我們當今生活作出深具意義的貢獻，協助創造更美好的未來。在2021年，超過2,800位AMD員工投入超過9,000小時的義工服務，參與虛擬與實體的義工活動。