高雄警協助台南殺警案破案，市長陳其邁公開表揚。（警方提供）

高雄警協助台南殺警案破案，市長陳其邁公開表揚。（警方提供）

高雄市陳市長利用今(23)日市政會議公開表揚並頒發獎狀、慰勉金，感謝本局同仁徹夜未眠，積極調閱監視器，讓歹徒在短時間內繩之以法，特別表達感謝之意，也叮嚀同仁執勤時務必注意自身安全，為保護市民的生命、財產安全，查緝重大案件、暴力、非法槍械及毒品等犯罪均為本局治安重點工作，此次同仁發揮合作無間、高效率的團隊精神，才能遏阻更大的治安事故，以確保市民安居樂業的生活環境。

高雄市各類數據110年與109年比較，110年暴力犯罪發生51件，較109年發生減少25件(減少32.89%)，重大刑案發生53件，較109年發生減少26件(減少32.91%)，槍擊案發生7件，較109年發生減少6件(減少減少46.15%)，均於短時間內全數偵破，另統計111年1月1日至8月17日，本市暴力犯罪發生24件，比去年同期減少12件(-33.33%)，重大刑案發生25件，比去年同期減少13件(-34.21%)，槍擊案發生2件，比去年同期減少4件(-66.67%)，均於短時間內全數偵破，降幅為六都第一。

高雄市近10年來各類治安數據均呈現發生數降低、破獲率增加趨勢，其中全般刑案每十萬人口發生數自108年995件逐年下降至110年892件，暴力犯罪發生數自108年88件逐年下降至110年51件，此外，暴力犯罪、重大刑案、槍擊案等民眾最為關注案件，發生數均為近10年最低，且全數於短時間內偵破，每案必破，整體治安狀況呈現發生數下降，破獲率上升之平穩趨勢。

警方表示除持續針對可能衍生犯罪之場所、路段不定時執行臨檢、路檢外，並將強力掃蕩黑道幫派、查緝非法槍械及毒品犯罪，強化各項偵防犯罪作為，另藉由追溯犯罪根源並與本市其他局處共同執行「第三方警政」，以阻斷不法分子金流、壓制犯罪者之經濟來源，防杜犯罪案件持續發生，建構一個安全無虞的生活環境。