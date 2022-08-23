疫情逐漸趨緩，許多民眾也都走出戶外到外地旅遊，民進黨市議員江肇國23日業務質詢時表示，「台中的暑假好無聊」，從6月19日大安沙雕音樂季結束後到8月20日才有自行車嘉年華，期間完全沒有大型活動，批市府拚觀光睡著了嗎？觀旅局回應，未來對於活動舉辦日期的適切性，會再權衡淡旺季行銷資源配置。

江肇國指出，基隆城市博覽會、高雄臺灣文博會、台東熱氣球嘉年華等都吸引百萬人潮、創造億元觀光產值，台中市卻靜悄悄，甚至市府誇口全台最優惠的享住臺中優惠券至今使用率僅25％，江肇國批，如果連送錢都吸引不了大家來住，觀旅局更應思考改進，不要讓台中變成枯燥無聊的城市。

江肇國表示，觀旅局面對疫後觀光旅遊僅仰賴一項「享住台中」的住宿優惠政策，而數據顯示第一批2月初至4月底抽了8000張，僅使用1939張；第二波5月初至8月底抽了1萬3061張，僅使用3336張，合計使用5275張，僅佔了總發放數量的25％，要求觀旅局應該檢討台中市為何在暑假旅遊黃金時期沒有任何活動吸引人潮，建議觀旅局應該有創意且更積極，例如效仿台北的「打開台北」活動，為觀光注入更多的創意能量。

觀旅局表示，台中在暑假期間有「谷關七雄慢旅台中」、「台中自行車嘉年華」、「台中好湯溫泉季」、「大安海觀光推廣活動」、「台中熱氣球嘉年華」、「台中市逍遙音樂町」、「台中市111年運動i台灣2.0計畫」等系列活動。悠遊國旅補助自7月15日執行以來，台中市的執行率為六都第一。下半年也有「台中國際踩舞嘉年華」、「台中國際花毯節」等活動即將陸續登場，對於活動舉辦日期的適切性，觀旅局將會在權衡淡旺季行銷資源配置，同時以防疫為前提來規劃行銷活動，讓活動效益發揮到最大，吸引遊客玩台中。