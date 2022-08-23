府城大家長心痛子弟兵殉職！台南發生震驚社會的殺警奪槍兇案，為了追查機車失竊案，2名員警竟遭外役監逃犯林信吾殺害而殉職。台南市長黃偉哲與總統蔡英文前往慰問家屬，黃偉哲在臉書引用蔡總統的承諾表示，會深切檢討不再讓悲劇重演，將努力完善體制，讓警察同仁們執法沒有後顧之憂。

台南市昨(22日)發生震驚社會的殺警案，民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追查一起機車失竊案，慘遭離獄1週的外役監逃犯林信吾持利刃割喉狠殺並奪走警槍，警方在案發17小時後，於新竹將凶嫌林信吾繩之以法。台南市長黃偉哲今(23)日上午與台南市警察局長方仰寧宣布全案偵破，黃偉哲等人也先默哀1分鐘，他心痛表示，偵破殺警案但沒有一絲喜悅，「畢竟我們失去了2位英勇年輕員警！」

黃偉哲23日晚間在臉書發文，分享他與蔡英文慰問殉職員警阿嬤的照片，寫道：「蹲在阿嬤的面前，我知道再多的愧疚與歉意，都難以彌補她失去孫兒的痛苦；再多的撫卹，都彌補不了永遠的缺憾。蔡英文總統承諾阿嬤：會深切檢討，不再讓悲劇重演。每一位員警都是我們摯愛的手足，這次的痛，很痛，讓我們努力完善體制，讓我們的手足沒有後顧之憂、不再遭受險害。」

黃偉哲22日下午收到噩耗時曾發文表達哀慟：「今日台南兩位員警執勤時，不幸遭遇傷害一案，我已經責成市警局掌握偵辦進度並對外說明，並立刻趕赴安南醫院及奇美醫院慰問並協助家屬。對於二位警察同仁的殉職，我非常難過，也請家屬節哀保重，市府將從優撫卹並全力協助家屬善後。台南市警局目前正全力緝兇偵辦中，並隨時向社會大眾報告說明。」