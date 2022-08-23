針對打擊跨境人口販運，刑事局國際科23日表示，我國跨部會專案小組加強與泰國警察總署合作，結合泰國中央偵查總局、移民總局、國際刑警組織曼谷中央局等單位，已深入泰國達府美索地區，該處對岸即為緬甸苗瓦迪地區，即俗稱「KK園區」所在地，泰方針對泰、緬邊境加強派員駐守，要阻斷人蛇集團運送路線，查緝非法人口販運等犯罪行為。

刑事局說，此次駐泰代表處派出警政署駐泰連絡官等3人前往泰國達府美索地區，透過泰國警方安排與中央偵查總局征剿局第四處、達府移民局、美索派出所等單位召開反人口販運會議。

我警方針對台灣民眾遭販運到緬甸苗瓦迪（Myawaddy）地區相關案件泰方大力協助表達感謝。並將國內蒐集情資與達府美索執法單位簡報交流，共同為台泰反人口販運行動而努力。

警方說，近來發現在柬埔寨的詐騙集團，有將員工轉賣或將基地轉移至緬甸KK園區的趨勢。KK園區全稱是「水溝谷」，隸屬緬甸克倫邦苗瓦迪市，有人口販運最終站的惡名。

我跨部會專案小組與泰國警方採行「深入救援，阻斷進入」方式，結合世界各國等國際反人口販運組織針對緬甸苗瓦迪KK園區內存在人口販運情事給予高度關注，目前已有多起KK園區個案經駐泰代表處協助，平安返台案例。

22日已有2名國人自曼谷返台，23日也有7名國人於晚間6許順利返抵國門，另在柬埔寨金邊機場也傳出好消息，下午也有7名國人在3時左右順利返抵國門，其中有4名是民進黨立委伍麗華團隊協助。警方說，曼谷返台者，就是被運送至緬甸的被害人。

刑事局表示，跨部會專案小組將持續蒐報，如有國人大規模自緬甸KK園區釋放，將派遣專案小員駐守泰緬邊境，與泰方協調入境事宜，並協助國人返台。