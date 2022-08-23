阮劇團《我是天王星》力邀唱將藝人蔡振南（左）以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」園主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影，一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。（季志翔攝）

阮劇團《我是天王星》力邀唱將藝人蔡振南（左）以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」園主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影，一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。（實習攝影記者謝家瑀攝）

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」園主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影，一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。（季志翔攝）

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」園主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影，一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。（季志翔攝）

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」園主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影，一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。（季志翔攝）

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」園主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影，一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。（季志翔攝）

阮劇團《我是天王星》以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，呈現台灣早期歌舞團的青春熱血時代故事。（實習攝影記者謝家瑀攝）

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」園主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影，一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。（季志翔攝）

兩廳院與長期支持公益的跨國企業攜手合作，今年將與阮劇團合作充滿台味的廳克搖滾歌舞戲《我是天王星》，圖為劇中的演員楊大正（左起）、江惠儀、蔡振南與黃鐙輝 。（季志翔攝）

邁入第八年的「兩廳院藝術出走」今年將與阮劇團合作充滿台味的廳克搖滾歌舞戲《我是天王星》，10月1日自嘉義民雄開演，巡迴花蓮、彰化、新竹、屏東、臺南及臺北，由全方位藝人楊大正、黃鐙輝、蔡振南、江惠儀領銜主演，呈現臺灣早期歌舞團的青春熱血時代故事，歡迎民眾相招欣賞好戲。

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後臺灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」園主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成臺語電影，一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。

劇中的「黎明社」靈感來源為陳澄三先生於1934年成立的「麥寮拱樂社」，拱樂社原為雲林麥寮拱範宮，為南管社，而後加人歌戲團，為歌仔戲帶來種種變革，也使「拱樂社」成為當時重要的代表。 劇中時代背景是歌仔戲仍然引領風騷而電影藝術蓄勢待發的年代 ，兩種藝術形式與娛樂文化互相競爭也彼此拉抬，反應在世代的溝通上，同樣也有類似的衝擊與平衡、包括誤解、自我質疑與矛盾，因此將夢想追尋，世代和解以及當時的文化現象並置在一起。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院除了引進國內外精彩作品，同時透過藝術出走，將好戲帶到全臺各地，2015年至今，藝術出走已累積5部作品，巡演14個縣市，吸引超過5萬名觀眾參與。

去年因疫情影響，調整為線上播放，今年與野台經驗豐富、戰鬥力十足的阮劇團合作，即將回歸現場，並且增加場次，挑戰橫跨7個縣市，邀請大家一起回味欣賞野台臨場感的體驗。