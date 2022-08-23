大陸國台辦今（23）日發布答記者問，被問到蔡英文接受採訪，提出深化「台日關係」，加上日本眾議員古屋圭司近日訪問台灣一事，大陸國台辦發言人馬曉光表示，日本某些政客和議員跟風訪問台灣地區，圖謀撈取政治私利，對此堅決反對。

馬曉光說，敦促日方這些人吸取歷史教訓，充分認識台灣問題的敏感性，認清世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分的事實，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在涉台問題上謹言慎行，並正告民進黨，勾結外部勢力謀獨挑釁，註定失敗。

總統蔡英文23日接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團時表示，台日共享民主自由價值，是安全攸關的夥伴，應該持續深化合作，共同確保區域的和平穩定、自由及繁榮。

蔡英文會見時也說，非常懷念日本前首相安倍晉三，面對威權主義擴張和挑釁，需要國際社會攜手合作，台灣一旦受到侵略，對民主價值及印太區域將造成巨大衝擊。