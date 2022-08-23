大陸國台辦今（23）日發布答記者問，被問到蔡英文接受採訪，提出深化「台日關係」，加上日本眾議員古屋圭司近日訪問台灣一事，大陸國台辦發言人馬曉光表示，日本某些政客和議員跟風訪問台灣地區，圖謀撈取政治私利，對此堅決反對。
馬曉光說，敦促日方這些人吸取歷史教訓，充分認識台灣問題的敏感性，認清世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分的事實，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在涉台問題上謹言慎行，並正告民進黨，勾結外部勢力謀獨挑釁，註定失敗。
總統蔡英文23日接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台團時表示，台日共享民主自由價值，是安全攸關的夥伴，應該持續深化合作，共同確保區域的和平穩定、自由及繁榮。
蔡英文會見時也說，非常懷念日本前首相安倍晉三，面對威權主義擴張和挑釁，需要國際社會攜手合作，台灣一旦受到侵略，對民主價值及印太區域將造成巨大衝擊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。