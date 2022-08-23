國民黨台北市長參選人蔣萬安，屢被批評沒行政經驗、太年輕，今日他到台灣工商企業聯合會演講，以只當過州議員、參議員的美國前總統歐巴馬為例，歐巴馬沒有行政歷練，但在總統任內推健保制度、移民政策為人稱道。

蔣萬安說他領導的北市政府，未來對產業很重要是放手讓民間做，政府排除法規障礙，過去以他的矽谷新創律師經驗，覺得不要被行政程序與法律規定限制。他經常被批評沒行政經驗，但他過去在矽谷最大事務所工作過，自己也開過事務所，而現在台北市不是選科長、局長，更需要一個領導者，要注入新思維、有國際高度大破大立。台中市長盧秀燕也是民意代表出身，她用立院經驗得到民眾高度肯定。

對於未來的兩岸關係，蔣萬安說裴洛西來以後大家擔心區域政治發展、兩岸走向，他認台北市政府能扮演跟對岸有意義對話的關鍵角色，讓雙城論台繼續辦下去，這是兩岸發展必須要走的路。

蔣萬安說他心中的典範人物是祖父蔣經國，推動十大建設，在建高速公路的時候，也被批評為這是給有錢人開的，但現在人人都可享受交通帶來的方便；沒有當時趙耀東、李國鼎推動，也沒有現在護國神山台積電。他希望給下一代一個安定、繁榮、光榮、幸福城市，不希望是負債、壓力、動盪、隨時開戰環境。